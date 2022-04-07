İmam ve kilise görevlisi tarihi cami ve kilisede masa tenisi oynadı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu İl Temsilciliğince tarihi Latifiyle Camisi ve Kırklar Kilisesi'nin bahçesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, çocukların yanı sıra imam Ramazan Atasever ve Kırklar Kilisesi Süryani koro grubu üyesi İliyo Akyüz de masa tenisi oynadı.

Etkinliğe katılan sporcular, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice, Dünya Masa Tenisi Günü'nü kutladı.

- "Gençlerimizin spor yapması için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Serhat Çakı, gazetecilere, hoşgörü şehri Mardin'in her alanda birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.

Sporda da bunu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çakı, "Gençlerimizin sadece masa tenisinde değil tüm branşlarda spor yapmaları için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Gençlerimize sosyal medya gibi her türlü bağımlılıktan kurtulmaları için spor yapmalarını öneriyoruz. Öte yandan Mardin bir hoşgörü kenti olması münasebetiyle bugün farklı iki dine mensup din adamlarımızla böyle bir organizasyon tertip ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Farklı bir etkinliğe imza atmak istedik"

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu İl Temsilcisi ve Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü İzzettin Atasever, Mardin'in hoşgörü ikliminin yanı sıra masa tenisinde de Türkiye'de önemli bir konumda olduğunu belirtti.

Dünya Masa Tenisi Günü dolayısıyla tarihi kentte farklı bir etkinliğe imza atmak istediklerini dile getiren Atasever, bu etkinlikte din adamlarının masa tenisi oynadığını aktardı.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Atasever, "Kazanan dostluk oldu." ifadesini kullandı.

İmam Ramazan Atasever de sporun önemine işaret ederek, "Peygamberimiz spora teşvik ederdi. Biz de gençleri spora teşvik etmek istiyoruz. Gençlerimizle buluşmamız çok mükemmel oldu. Spora teşvik etmek, sağlıklı bir vücuda sahip olmak dinimizin de emri. Gençlerimizin sıhhatli bir şekilde günlerini geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

Süryani İliyo Akyüz ise etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bugün de spor birleştirici olması vesilesiyle bizleri bir araya getiriyor. Bundan çok büyük keyif alıyoruz, çok büyük gurur duyduk." şeklinde konuştu.