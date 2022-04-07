Belediye Başkanı 'TOGG AK Parti'nin projesidir' dedi ortalık karıştı

Yüzde 51 yerlilik oranına sahip olan ve 3 yılda yüzde 68 yerli hedefi bulunan TOGG marka otomobil Gemlik Belediye Meclisi'nin de gündemindeydi.

Mecliste ilginç açıklamalar yapan Mehmet Uğur Sertaslan, "TOGG milli falan değil. Beni sahiplenmeyeni ben de sahiplenmem. Cumhuriyet Halk Partisini, İyi Partiyi sahiplenmeyen TOGG'u ben sahiplenmem. TOGG'un resmini yapacakmışız, AK Parti'nin projesi o, milli falan değil" sözleri bazı meclis üyelerince tepkiyle karşılandı.

Toplantıya ara verildi

Sertaslan, tansiyonun yükselmesi sonrası meclis toplantısına 15 dakika ara verdi.

Üretim birimlerine ilişkin çalışmalar Mayıs 2022'de tamamlanacak

Öte yandan, toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Gemlik tesisinde üretim birimlerine ilişkin çalışmalar Mayıs 2022'de tamamlanacak. Yüzde 86'sı tamamlanan gövde tesisinde 185 robot parçasız provalara başladı. Boya tankları ve fırınlarının kurulumu yapılan boya tesisinin yüzde 92'si tamamlanırken, montaj tesisinin yüzde 84'ü bitti.