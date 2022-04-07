Yurttan ayrıldıktan sonra kayıplara karışan İTÜ öğrencisinin cansız bedeni bulundu

İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi olan Hamit Egemen (20)'nin cenazesi sabah saatlerinde doğum yeri olan Çorum'un Sungurlu İlçesi'ne bağlı Muratkolu köyüne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

'Belgrad ormanında cesedi bulunmuştu'

Sungurlu'da yaşayan Arif Egemen (49) İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde okuyan oğlu Hamit Egemen'den (20) 1 Nisan'dan beri haber alamadığını söyleyerek polise başvurdu. Bunun üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, Hamit Egemen'in Sarıyer'de kaldığı yurdun güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde 1 Nisan'da saat 13.36 sıralarında yurda giriş yapan Egemen'in saat 14.00 sıralarında yurttan ayrıldığı anlaşıldı. Üniversiteli gencin omzunun arkasında çantayla yurdun bitişiğindeki Belgrad ormanına hızlıca girdiği tespit edildi. Ekipler gencin gidebileceği yerleri kontrol etti. Ancak kayıp gence ulaşılamadı. 6 Nisan'da AFAD ekipleri, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler ve arama kurtarma köpekleri ile birlikte ormanlık alanda yapılan aramalarda Hamit Egemen'in cesedi bulundu. Yapılan incelemede gencin silahla intihar ettiği öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.