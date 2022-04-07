TÜKDES'ten cep telefonlara gelen icra mesajlarıyla ilgili dolandırıcılık uyarısı

Eryılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde hukuk bürosu adı altında gönderilen mesajla bazı kişilerin mağdur edildiğine yönelik şikayetler aldıklarını bildirdi.

Basın yayın organlarına da yansıyan bu kişilerin, tüketicileri arayarak veya mesaj atarak "İcra borcunuz hukuk ofisimize devredildi, ödeme yapmanız gerekiyor" gibi yalan beyanlarla veya "Almış olduğunuz ürünün kargo ücretini icraya veriyoruz" tehdidinde bulunduklarını belirten Eryılmaz, insanların paniğe sevk edilerek ödeme yapmalarının istendiğini vurguladı.

Öncelikle tüketicilerin, bu ya da benzer bir konuda kendilerini arayan kişiyi dikkatlice dinlemesi, mesaj atılması durumunda ise panik yapılmaması, soğukkanlı olunması gerektiğini belirten Eryılmaz, şöyle devam etti:

"Kötü niyetli olan bu kişiler tüketicilerimizin içinde bulunduğu telaş ve çaresizlik halinden faydalanmaktır. Yasalarımızla sabit olduğu üzere borçlu kişinin borcundan nasıl haberdar edileceği bellidir. Alacaklı tarafından, aleyhinize herhangi bir icra takibi başlatılmış olursa ilgili icra dairesince size tebligat gönderilmesi gerekmektedir. Şayet yine de tereddütte düşülmüş ise tüketicilerimizin yapması gereken şey, iletişime geçen şahıstan ilgili dosyanın numarasını istedikten sonra kendi e-Devlet sistemleri üzerinden tarafı bulunduğu mevcut dava veya icra takibi olup olmadığını kontrol etmek olacaktır. Eğer bu sorgulama sonucunda adınıza açılmış herhangi bir icra takibi veya dava mevcut değilse ya da verilen dosya numarası uyuşmuyorsa, tarafınıza gelen mesaj veya aramanın sizi dolandırmak maksatlı olması muhtemeldir."

Eryılmaz, tüketicilerin bu veya benzer davranışlarla kendilerini rahatsız eden kötü niyetli kişiler hakkında yasal yollara başvurarak kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesi gereği cumhuriyet başsavcılıklarına şikayette bulunabileceklerini belirtti.

Ayrıca Eryılmaz, bunun yanı sıra kişisel verilerden olan telefon numaralarının usulsüz kullanılması sebebiyle, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna kanun gereği internet adresi üzerinden bu ihlali yapanları bildirebileceklerini ve şikayette bulunabileceklerini ifade etti.