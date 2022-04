'Hızlı Destek Programı ile 32 bin yeni personel istihdam edildi'

Gölcük ilçesinde bulunan Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları'nda düzenlenen Türkiye'nin ve Ford'un Avrupa'daki İlk Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni'ne katılan Varank, Türkiye'nin sahip olduğu altyapısı ve insan kaynağıyla her alanda hedeflerine ulaşabilecek yetkinlikte bir ülke olduğunu söyledi.

Eksikliklerin doğru tespiti ve buna yönelik aksiyon alınmasının büyük önem arz ettiğine işaret eden Varank, "19 yıl önce göreve gelir gelmez en büyük eksikliğimiz olan yenilikçilik ekosistemi konusunda kolları sıvadık. İktidara geldiğimizde inovasyon ekosistemi diye bir şey yoktu. Abartısız söylüyorum; ülke genelinde sadece bir elin parmakları kadar firma gerçek manada Ar-Ge yapabiliyordu. Şimdi ise ülkemizin dört bir tarafında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, yani teknoparklar var." diye konuştu.

Devlet destekli Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sayısının 1500'ü aştığını, TÜBİTAK aracılığıyla özel sektör projelerine büyük çaplı destekler sağladıklarını aktaran Varank, daha önce üretilemeyen birçok ürün ve teknolojinin, destekleri sayesinde yerli olarak üretilmeye başladığını kaydetti.

Bakan Varank, 6 ay önce lansmanını yaptıkları Ford Otosan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk ve tek yerli otomatik şanzımanının da yine Bakanlık tarafından desteklendiğini dile getirerek, "İşte devletin sağladığı bu katkılarla Türkiye'de inovasyon ekosisteminin adeta sıfırdan doğuşuna şahitlik ettik. Bugün Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,09'lara dayandı. Devletimizin dolaylı desteklerini buna eklediğimizde bu rakamların yüzde 1,5'larda olduğunu görüyoruz. Bu harcamalarla patent grafiğimiz de yükselişe geçti. 2021 yılında Türkiye orijinli Avrupa Patenti başvurusu, bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında arttı. Şu anda Avrupa listelerinde bir basamak daha bu sayılarla üste çıktık. İnşallah özel sektörün yeni teknolojilere yaptığı yatırımlarla bu rakamlar çok daha yukarılara çıkacak." ifadelerini kullandı.

- "Büyük ve güçlü Türkiye hedefine yönelik çalışan her yatırımcımızın başımızın üstünde yeri var"

Varank, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki tecrübesi ve gelişen Ar-Ge ekosistemiyle gelecek dönemde Avrupa'nın elektrikli araç üssü olacağını, buna yürekten inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bunu sağlayacak şartlar ülkemizde giderek olgunlaşmaktadır. Şu ana kadar atılan adımlar da bu hedefin köşe taşları olacaktır. Ben neredeyse her gün sahadayım. Geziyorum, görüyorum, deniyorum, soruyorum. Hemen her gün yeni fabrikalar açıyoruz. Yerli yabancı demeden, hiçbir ayrım yapmadan işletmelerimizin yanında duruyoruz. Ford Otosan 2 milyar avroluk yatırımından bahsettiği andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla devletin ilgili tüm kurumlarıyla bu projeye sahip çıktık. Türkiye için stratejik olan bu yatırımı proje bazlı teşvik kapsamına aldık çünkü müşteri üreticilerin velinimeti olduğu gibi yatırımcı da ülkemizin velinimetidir. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine yönelik çalışan her bir yatırımcımızın başımızın üstünde yeri var. Bugün Türkiye, bağımsız ve kararlı duruşuyla herkes için güvenli bir limandır ve bugün Türkiye'de yatırım yapmanın tam zamanıdır. Burada oluşturulacak her bir yeni kapasite, emin olun müteşebbislerimize misliyle katma değer olarak dönecek."

Ulusal ve uluslararası yatırımcılara çağrıda bulunan Varank, stratejik gelişmelerle Türkiye'nin dünya ticaretindeki konumunun çok daha güçlendiğini vurgulayarak, "Gelin Türkiye'ye yatırım yapın, hem siz kazanın hem Türkiye kazansın." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3 Ocak'ta KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı'nı kamuoyuna ilan ettiğini hatırlatan Bakan Varank, "75 bin meslek lisesi veya üniversite mezunu gencin istihdam edilmesi hedefiyle başlattığımız bu programda işletmelerimize 110 bin liraya kadar faizsiz destek veriyoruz. Şimdiye kadar bu destekten faydalanan 18 bin işletme, 32 bin yeni personel istihdam etti. KOSGEB, bu işletmelere destek tutarının yarısını oluşturan birinci taksit kapsamında toplam 1 milyar 650 milyon lirayı ödeme yaptı. Programa başvuran ve geçici onay alan işletmelerimize şu hatırlatmayı yapmak istiyorum; personel alımları ve ödemeler devam ediyor. İşletmelerimiz, nisan sonuna kadar yeni personelini istihdam edebilir. Mayıs sonuna kadar da KOSGEB'den ödeme talebinde bulunabilir." diye konuştu.

Varank, ticari araç piyasasında çok konuşulacak ve sektörde Türkiye'yi bir adım öne çıkaracak Elektrikli Transit'lerin hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra araca imza atan Varank'a, işçilerden biri araca ait atık malzemelerden oluşturulan tablo hediye etti.

Bakan Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Başkanı Ali Koç, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, davetliler ve işçiler aracın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından direksiyon başına geçen Bakan Varank, Ali Koç ile fabrikada tur attı.