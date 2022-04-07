Okulda müdür yardımcısı, öğrenci yakını tarafından darbedildi

Datça Yılmazlar Ortaokulu'nda öğrenim gören bir öğrencinin, disiplin suçu işlediği iddiasıyla başka bir okula kaydının alınmasına tepki gösteren öğrenci yakını, öğretmen ve okul yönetimiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öğrenci yakını, iddiaya göre, okulun Müdür Yardımcısı Sedat Boğatemur'a tokat attı.

Datça Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan Boğatemur, bahse konu kişiden şikayetçi oldu.

Muğla Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Önder Uçak, okul önünde ilçedeki sendikalar adına yaptığı ortak basın açıklamasında, öğretmenlerin şiddet haberlerine konu olmaması gerektiğini söyledi.

Öğretmenin hak ettiği değeri ve itibarı görmesi gerektiğini ifade eden Uçak, şunları söyledi:

"Öğretmene yapılan şiddete ilişkin caydırıcı nitelikte yasal bir düzenleme acilen yapılmalıdır. Disiplin yönetmeliklerindeki yetersizlikler giderilerek öğretmene verilen değer hususunda veli bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Okullardaki güvenlik önlemleri artırılmalı, bu tür saldırılara karışanların kamu hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik kısıtlamalar getirilmelidir. Bu vesileyle öğretmenlerimize yapılan şiddet olaylarını bir kez daha kınıyor, şiddete uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz."