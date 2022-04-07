Üniversite yurdundan tepki çeken 'sokak hayvanı' kararı
Bolu'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan öğrenci yurduna asılan "sokak hayvanlarını besleyen öğrencilere kınama cezası verilecektir" yazısı hayvan severlerden tepki çekti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Nisan 2022 16:08
Bolu'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesinde bulunan kız öğrenci
yurdunda kalan öğrencilerin sokak hayvanlarını beslemesi yurt müdürlüğü tarafından
yasaklandı.
Yurt kapısının girişine asılan yasak yazısında, "Yurt bina ve eklentileri ile
açık alanlarda hayvan beslemek fiilini işleyen öğrencilerimiz kınama cezası
ile tecziye edilecektir" denildi.
Getirilen yasak öğrencilerin ve hayvan severlerin tepkisine sebep oldu.