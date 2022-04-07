Çavuşoğlu: Bucha'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bucha'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Nisan 2022 16:14
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada;"Birçok müttefikimiz Türkiye'nin rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi".
"Bucha'dan gelen görüntüler kabul edilemez" dedi.
"Bucha'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi" dedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız