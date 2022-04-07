Kaşıkçı'nın nişanlısından dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesine dava

Cengiz, avukatı Gökmen Başpınar aracılığıyla, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Genel Müdürlüğü aleyhine İdare Mahkemesi'ne kararın iptali için dilekçe verdi.

Cinayetin Türkiye'de işlendiğinin belirtildiği dilekçede, soruşturma ve yargılama yetkisi Türk yargı makamlarına ait olduğu, yargılamanın devrine karar verilmesinin Türkiye'nin egemenlik haklarını zedeleyeceği, İdari işlemlerde maksadın daima kamu yararı olduğu, ancak bahse konu işlemin açıkça kamu yararına aykırılık teşkil ettiği ve bu nedenle davalı idarece verilen idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi gerektiği yönünde beyan verildi.

Dilekçede, Adalet Bakanlığı'nın mahkemeye gönderdiği olur yazısına yer verilerek, "Bakanlık tarafından da atıf yapıldığı şekilde idari işlemin dayanağını oluşturan 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslar arası Adli İş Birliği Kanunu'nun 'Soruşturmanın veya Kovuşturmanın Yabacı Devlete Devredilmesi' başlıklı 24'ncü madde gereği, kovuşturmanın yabancı devlete devredilmesi talebinde bulunan İstanbul 11'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu karara uymak yükümlülüğünün bulunduğu idari işlemin icra edilebilir nitelik taşıdığı şüpheye mahal vermeyecek derecede ortadadır. Kaldı ki; devir hakkında merkezi makamların kararlarının salt görüş çerçevesinde değerlendirilemeyeceği, devir talep eden adli mercilerin karara karşı çıkma veyahut karar aleyhine hareket edemeyeceği şüphesizdir. Bu noktada tarafımızca iptale konu edilen işlemin, İdare'nin tek yanlı iradesiyle vuku bulan kesin ve yürütülebilir bir işlem olduğu, başkaca bir idari makamın onay ve iznine da tabi olmaksızın doğrudan uygulanabilir nitelik taşıdığı ve hukuk düzeninde değişiklik yapacağı açıktır" denildi. Dava ile ilgili kararı, Ankara 14'ncü İdare Mahkemesi değerlendirecek.