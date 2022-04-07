Projeye doymayan okul

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi e-Twinning Projelerinde Avrupa Kalite Etiketleri, Erasmus+ projeleri, Teknofest proje başvuruları ile eğitime projeyi aktararak öğrencilerin projelerde görev alması sağlanarak, okul öğrencilerinin yabancı dile ve bilişim teknolojileri alanında sosyal projelere istekleri artırılarak sosyalleşmeleri de sağlanıyor.

Erasmus+ okul ortaklığı projesi çerçevesinde Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 28 Mart-1 Nisan 2022 tarihlerinde VRScienceLab (Sanal Fen Laboratuvarı) isimli projede Çekya, Romanya ve Hırvatistan'dan gelen 23 kişilik öğretmen ve öğrenci grubunu Turgutlu'da ağırladı. Uzun bir aradan sonra Turgutlu'da ilk defa gerçekleştirilen uluslararası proje toplantısında bilişim teknolojileri ve fen bilimleri alanlarında çalıştaylar düzenlendi.

Okulun Bilişim Teknolojileri öğretmeni proje koordinatörü Sezin Yüksel tarafından organize edilen projeye tanışma oyunları ile başlandı. Projede yer alan farklı ülkelerden gelen öğrencilerin kaynaşması adına grup çalışmaları ve sunumlar yapıldı. Ayrıca proje konusu çerçevesinde farklı ülkelerden gelen katılımcılarla fen deneyleri yaptı. Yapılan fen deneylerinin Unity programı ve sanal gerçeklik aracı Oculus kullanılarak sanal ortamda modellenmesine yönelik çalıştaylar yapıldı. Ayrıca kültürel hareketliliği sağlamak adına katılımcılara Manisa ve Turgutlu ilçesinin kültürel yerleri ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde olan Efes Antik kenti tanıtıldı. Proje toplantısına okul müdürü Cüneyt Aybey ve proje grubu üyeleri Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sezin Yüksel, Musa Aygen, okul müdür yardımcı Erdem Şişman, İngilizce öğretmeni Cihan Solak katıldı. Okul müdürü Cüneyt Aybey, "Okulumuz proje çalışmalarında başarıdan başarıya koşarak çok güzel etkinlikler gerçekleştirdi. E-twinnig projelerindeki başarımızdan dolayı 3 defa üst üste 'Avrupa Kalite Etiketi' aldı. 15 öğrencimiz Avrupa Kalite Belgesi kazandı. 5 ülke ortaklı Erasmus+ projemizin Türkiye Toplantısına ev sahipliği yaptık. Çekya, Hırvatistan ve Romanya'dan gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayarak ülkemizi tanıttık. Misafirlerimiz çok memnun kaldılar. Misafirperverliğimize ve ilgimize hayran kalarak ülkelerine gittiler. E-twinning ve Ersamus+ projelerinden başka şimdi de Teknofest proje yarışmalarına 5 proje ile müracaat ettik. Başarılarından dolayı öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. Başta Sezin Yüksel ve Cihan Solak hocalarım olmak üzere proje ekibimizden Erdem Şişman ve Musa Aygen hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.