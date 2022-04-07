Şarküteri cinayetinde sanığa indirimsiz müebbet

Borsa kapanış rekorunu bir üst puana taşıdı
Borsa kapanış rekorunu bir üst puana taşıdı
Bakan Koca 'Türkiye'de ilk' diyerek paylaştı: Ailelere yol gösterici olacak
Bakan Koca 'Türkiye'de ilk' diyerek paylaştı: Ailelere yol gösterici olacak
Üç sondaj gemisi Karadeniz'de ilk kez aynı anda görev yapacak
Üç sondaj gemisi Karadeniz'de ilk kez aynı anda görev yapacak
En çok satan otomotiv markaları belli oldu
En çok satan otomotiv markaları belli oldu
Okullarda ikinci ara tatil başlıyor
Okullarda ikinci ara tatil başlıyor
Bakanlıktan 'sebzelerin çöpe döküldüğü' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'sebzelerin çöpe döküldüğü' iddialarına yalanlama
'Gıdada üretici-tüketici fiyatları arasındaki makas yüzde 22'
'Gıdada üretici-tüketici fiyatları arasındaki makas yüzde 22'
Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti
Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti
Thodex'in kurucusu Fatih Özer'den etkin pişmanlık başvurusu!
Thodex'in kurucusu Fatih Özer'den etkin pişmanlık başvurusu!
2022 ALES/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
2022 ALES/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Nüfusu 100 bin üzerindeki yerlerde kadın konukevlerini açılacak
Nüfusu 100 bin üzerindeki yerlerde kadın konukevlerini açılacak
Bilim Kurulu, 5 haftadır toplanmıyor
Bilim Kurulu, 5 haftadır toplanmıyor
Bahçeli'den anket şirketlerine sert sözler
Bahçeli'den anket şirketlerine sert sözler
Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
Bazı bürokratlar görevden alındı, bazılarının da maaşları eşitlendi
Bazı bürokratlar görevden alındı, bazılarının da maaşları eşitlendi
Cemal Kaşıkçı dosyası kapandı
Cemal Kaşıkçı dosyası kapandı
Bu bayram şehirler arası ulaşım cep yakacak
Bu bayram şehirler arası ulaşım cep yakacak
Fiyatlar cep yakıyordu... Mecburi indirim geliyor
Fiyatlar cep yakıyordu... Mecburi indirim geliyor
Koruma Polis Eğitim Merkezi kuruldu
Koruma Polis Eğitim Merkezi kuruldu
AK Parti'li kurmaylar önerdi: 20 temel üründe fiyatlar sabitlensin
AK Parti'li kurmaylar önerdi: 20 temel üründe fiyatlar sabitlensin
OGM 5 bin Geçici İşçi alacak
OGM 5 bin Geçici İşçi alacak
Dış politikaya 11 yeni kadın eli
Dış politikaya 11 yeni kadın eli
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapıldı
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapıldı
Kiralık ev arayanların önceliği değişti
Kiralık ev arayanların önceliği değişti
Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim listesi açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim listesi açıklandı mı?
Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı üzerine masrafları istedi
Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı üzerine masrafları istedi
Meteoroloji hava durumu tahminini açıkladı! Havalar ısınıyor
Meteoroloji hava durumu tahminini açıkladı! Havalar ısınıyor
Tutanaklar yayımlandı... FED faiz mi artıracak?
Tutanaklar yayımlandı... FED faiz mi artıracak?
TOKİ 18 ilde 186 arsayı açık artırmayla satacak
TOKİ 18 ilde 186 arsayı açık artırmayla satacak
10 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
10 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Şarküteri cinayetinde sanığa indirimsiz müebbet

Burdur'da geçen sene bir kadının şarküteride öldürülmesin ilişkin dava sanık, indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Nisan 2022 18:27
Yazdır
Şarküteri cinayetinde sanığa indirimsiz müebbet

Burdur'un Bucak ilçesinde 28 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olayda Ramazan Topay, Hatice Işık ve eşinin çalıştığı şarküteriye pompalı tüfekle geldi. Burada Hatice Işık'a ardı ardına ateş eden Ramazan Topay'ın elindeki tüfeği Mehmet Işık aldı. Topay tüfeği kaptırdıktan sonra geldiği araçla olay yerinden uzaklaşırken, Hatice Işık hayatını kaybetti.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmaya sanık Ramazan Topay, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Mahkeme salonunda Hatice Işık'ın annesi, babası, eşi ve avukatları ile sanık avukatı ise hazır bulundu. Savcı, mütalaasında sanığın haksız tahrik indirimi uygulanmadan kasten öldürme suçunda yargılanmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Ramazan Topay, "1 yıldır cezaevindeyim. Keşke beni öldürselerdi de bunu yapamasaydım. Vicdan azabı duyuyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, karar öncesi kısa bir ara verdikten sonra sanık Ramazan Topay'ın indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Duruşma çıkışı müşteki avukatı Süleyman Uysal yaptığı açıklamada, "Bugün bir nebze olsun çok sevinçliyiz. Evet cinayete kurban giden Hatice'nin geri gelmeyeceği kesin ama en azından sanığa hiçbir indirim olmaksızın müebbet hapis cezası verilmiş olması bizleri ve ailesini bir nebze olsun memnun etmiştir. Kararın bu şekilde çıkmasının tüm Türkiye çapında kadın cinayetleri için önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu indirimsiz müebbet cezası bu suçu işleyecek kişilere örnek olacaktır" şeklinde konuştu.

Hatice Işık'ın annesi Nazife Varkal ise, "Bizi yaktılar. Şimdi içimiz sönecek mi, sönemez. Bu oruçlu günümüzde buraya geldik. İki yavrusu vardı, boynu bükük kaldı" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
AYM: Cezaevindeki mektupların UYAP'a kaydedilmesi hak ihlali
AYM: Cezaevindeki mektupların UYAP'a kaydedilmesi hak ihlali
Cemal Kaşıkçı dosyası kapandı
Cemal Kaşıkçı dosyası kapandı
Kalp krizinden ölen polis memuru 9 yıl sonra şehit sayıldı
Kalp krizinden ölen polis memuru 9 yıl sonra şehit sayıldı
Yargıtay'dan dedikodu kararı
Yargıtay'dan dedikodu kararı
Öğretmenin çalışma izninin iptal edilmesi Anayasa'ya aykırı
Öğretmenin çalışma izninin iptal edilmesi Anayasa'ya aykırı
'U Dönüşü Yapılamaz' levhasına rağmen dönüş yaparak kazaya sebebiyet bilinçli taksir midir?
'U Dönüşü Yapılamaz' levhasına rağmen dönüş yaparak kazaya sebebiyet bilinçli taksir midir?

Bu Habere Tepkiniz

Sivil Savunma uzmanları disiplin yönetmeliği davasını kazandı

Sivil Savunma uzmanları disiplin yönetmeliği davasını kazandı

Sivil Savunma uzmanları disiplin amirlerinin il müdür yardımcıları şeklinde belirlenmesi yönündeki yönetmelik düzenlemesini iptal ettirdi.
Cumhurbaşkanlığı tüm birimleri uyardı: Nereye başvurulacağını söyleyin

Cumhurbaşkanlığı tüm birimleri uyardı: Nereye başvurulacağını söyleyin

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, idari işlemlerde dava açma yolları ve süresinin gösterilmesini istedi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB, ödül yönergesinde değişiklik yaptı

MEB, ödül yönergesinde değişiklik yaptı

MEB ödül yönergesinde değişiklik yaptı. Yönergenin "Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi" başlıklı 13. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Üstün Başarı Belgesi alarak ödül almaya aday olan personelden sıralama listesinde kontenjan dışında kalanlar, sonraki yıllarda yeniden değerlendirmeye alınır." hükümleri, Yönergenin "Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar " başlıklı 11.madesi 1. fıkrasındaki; "ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" şartına aykırıdır.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
İçişlerinin GYS sonuçlarına itiraz var

İçişlerinin GYS sonuçlarına itiraz var

İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarının liste şeklinde açıklanmamasına tepki gösteriyor
MEB'in Ödül Yönergesi 657 sayılı kanuna aykırı

MEB'in Ödül Yönergesi 657 sayılı kanuna aykırı

MEB'in Ödül Yönergesi 657 sayılı kanuna aykırı, yönergeye göre kotaya takılan gelecek yıla aktarılamaz,MEB'in bu konudaki görüşü önceki görüşüne aykırıdır
MEB'den 2022 yılı Nisan ayı mesleki çalışmalarına dair resmi yazı

MEB'den 2022 yılı Nisan ayı mesleki çalışmalarına dair resmi yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasındaki Mesleki Çalışma Dönemine dair resmi yazıyı yayımladı
Ders dışı eğitim çalışmalarına ekleme yapılmalı!

Ders dışı eğitim çalışmalarına ekleme yapılmalı!

"Akıl ve Zeka Oyunları, Robotik Kodlama" gibi etkinlik alanlarında ders dışı eğitim çalışmasının yapılıp yapılamayacağına dair MEB görüş yazısı yayımladı.
Fakülte sekreteri mühendis kadrosuna sınavsız atanabilir mi?

Fakülte sekreteri mühendis kadrosuna sınavsız atanabilir mi?

Fakülte sekreteri kadrosu, görevde yükselme kapsamı dışında bir kadro olduğu için, öğrenim durumu ile mühendis unvanını ihraz etmiş olanlar, diğer özel şartları taşımaları halinde mühendis kadrosuna atabilir.
Öğretmenin çalışma izninin iptal edilmesi Anayasa'ya aykırı

Öğretmenin çalışma izninin iptal edilmesi Anayasa'ya aykırı

Anayasa Mahkemesi, FETÖ ile iltisaklı eğitim kurumunda görev yaparken , KHK ile görev yaptığı kurumun kapatılması sonrası, valiliğin vermiş olduğu çalışma izninin iptali işleminin Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
Orman Genel Müdürlüğü Geçici 5000 İşçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü Geçici 5000 İşçi alacak

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Diğer Orman İşçisi pozisyonunda 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 15 nisan 2022
Kara Tahta 3.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 3.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 3.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü 13 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 mayıs 2022
En zenginler listesi açıklandı: Milyarderlerin sayısı azaldı

En zenginler listesi açıklandı: Milyarderlerin sayısı azaldı

Ünlü ekonomi yayın organı Forbes, yıllık milyarderler listesini yayınladı. Liste, son 12 ayda milyarderlerin sayısının azaldığını gösterdi.