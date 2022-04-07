'Sınıf öğretmeni, öğrencisine şiddet uyguladı' iddiasına soruşturma
Mersin'in Anamur ilçesinde ilkokul öğrencisi A.Ç.'nin, sınıf öğretmeni Gülcan E., tarafından dövüldüğü iddiasıyla idari ve adli soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 07 Nisan 2022 18:58
Mersin'de bir öğretmenin, ilkokul öğrencisini dövdüğü iddia edildi.
Olay, Anamur'daki bir ilkokulda meydana geldi. 3'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki A.Ç., ailesine, sınıf öğretmeni Gülcan E.'nin, okul müdürü Hasan A.'nın otizmli kızına hakaret ettiği gerekçesiyle kendisine şiddet uyguladığını söyledi.
Jandarmaya giden aile, öğretmenden şikayetçi olurken Anamur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocuğa darp raporu verildi.
İDDİALARI KABUL ETMEDİ
A.Ç., müdürün kızına hakaret etmediğini söylerken öğretmen Gülcan E.'nin de iddiaları kabul etmediği öğrenildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız