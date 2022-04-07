Van'da düzenlenen saldırılara katılan teröriste 62 yıl hapis

Yargıtay tarafından hakkında verilen karar bozularak yeniden yargılanan, suça sürüklenen çocuk O.T. hakkındaki davanın karar duruşması bugün görüldü.

Van-Şırnak kara yolunda 6 Ekim 2016'da menfezde meydana gelen patlama sonucu bir askerin şehit olduğu olayda parmak izi tespit edilen, 4 Mayıs 2017'de bir veteriner hekimin yolun kesilerek aracının yağmalanması ile 17 Mayıs 2017'de bir çobanın rehin alınması olaylarına katıldığı tespit edilen sanık, Van 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.

Mahkeme heyeti, savunmasını dinlediği sanığa, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması", "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 62 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası verdi.