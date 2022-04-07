Bakan Koca'dan sonra hastane de 'Nisa bebek' açıklaması yaptı
Pendik'te boş arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin beyin ölümünün tespit edilmediği, genel durumunun ciddi olduğu, yakın takip ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Nisa Mihriban bebeğin hastanenin çocuk yoğun bakım kliniğinde mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Nisa bebeğin beyin fonksiyonları beyin ölümü açısından araştırıldığında apne testi ve BT anjiyo yapılmış olup, beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir." denildi.
Bakan Koca: Nisa bebekte beyin ölümü tespit edilmedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleşmediğini söyledi. Bakan Koca, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:
"Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz"Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız