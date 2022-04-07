Trabzonspor, Gaziantep'e gidemedi, maç ertelendi
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın oynanması planlanan Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması, 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Nisan 2022 22:33
Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabaka, konuk ekibin Trabzon'daki hava muhalefeti nedeniyle şehrimize gelememesinden dolayı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'a ertelenmiştir." denildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde müsabakanın ertelenmesine
ilişkin yapılan bilgilendirmede ise şu ifadelere yer verildi: