Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Kirişci'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye'de üretim yok demek üreticilerimize büyük haksızlıktır. Kendi tercihlerimizi baştan yapmak zorundayız. Un, yağ ve şeker... Bu üç ürünün hammaddesi olan ürünleri üretiyor olmamız lazım. Bizim temel paradigmamız, yaklaşımımız stratejik olan ürünlere öncelik vereceğiz.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububat başta olmak üzere yağlı tohumlar yine hakeza buralarda bu tarımsal ürünlerle ilgili dünya genelinde bir sıkıntı yaşanırken Türkiye bunu tabir yerindeyse minimum etkilerle geçirmeye çalışıyor.

"Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok"

Bizim şu anda beside olan hayvanlarımız, artı devamında bu beside olan hayvanlarımızda kesim yapılacak olan hayvanlarımız noktasında bizim mevcut stoklarımızda bir problemimiz yok. Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok.

Türkiye'nin tarım politikası

Bu yıl 1 milyon hektarlık alanı üretime yeniden kazandıracağız.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yaz ayları için teyakkuz halindeyiz.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt

Bu ülkede aç ve açıkta hiç kimse yok. Milletimiz kıtlıkla, yoklukla hiç tanışmadı, karşılaşmadı. Üreticilerimiz gece gündüz çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı alışkanlık haline geldi. Gıda konusu siyasete malzeme edilecek bir konu değil.