TÜİK ve MEB'e alınmayan Kılıçdaroğlu'ndan bir baskın ziyaret daha

Geçtiğimiz yılın aralık ayında kendisine randevu vermeyen TÜİK'e baskın ziyaret yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, binaya alınmamış ve kapı önünde yaptığı "Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalara ana muhalefet partisi liderine açıklanmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Türkiye'nin geldiği nokta açısından önemlidir" açıklamasıyla gündem yaratmıştı.

TÜİK VE MEB'TEN SONRA ET VE SÜT KURUMU'NA GİDİYOR



TÜİK ziyaretinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nda da benzer bir durumla karşılaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu yarın yeni bir ziyaret daha yapacağını açıkladı. Twitter hesabından, çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu talep ettiğini ancak herhangi bir dönüş alamadığını belirten Kılıçdaroğlu yarın saat 10.00'da kurumu ziyaret edeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış."

NE OLMUŞTU?



Et Ve Süt Kurumu geçtiğimiz haftalarda et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yapmıştı. Gündem olan bu fiyat artışının ardından kurumun Genel Müdürü Osman Uzun ise zam gerekçesini, "Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı artırdık" sözleriyle açıklamıştı. Bu sözler kamuoyunun tepkisini çekti.

Gündeme oturan açıklamaları sonrası Osman Uzun, genel müdürlük görevinden alındı. Yerine ise Mustafa Kayhan getirildi.