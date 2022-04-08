Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen alımı yapılmayacağı yönündeki iddialar üzerine, 2022 yılında öğretmen alımı yapılacağını belirtmişti.

Ancak Bakan Mahmut Özer'in bu açıklaması sonrasında bir çok yerel düzeydeki haber sitesi, sadece tıklama alabilmek için, hiçbir gerçekliği olmayan, spekülasyondan öteye gitmeyen açıklamalarda bulundular. Kimi internet sitesi 20 bin alım olacağını söylerken kimisi ise 30 bin alım olacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer daha önce bir TV kanalına yaptığı açıklamada, kaç öğretmen alımı olacağı yönündeki soruya yanıt vermekten kaçınmasına karşın, bu tür sitelerin sanki gerçekmiş gibi spekülatif haberler yapması ne yazık ki öğretmen adaylarının umutlarının sömürülmesinden başka bir anlam taşımamaktadır.

Öğretmen alım sayısının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün geceki iftarda açıklanabileceği iddia edilmişti. Ancak Erdoğan'ın dahi öğretmen alım sayısı konusunda bir açıklama yapmaması, kaç öğretmen alımı olacağı yönündeki çalışmaların henüz sonuçlanmadığını göstermektedir.