Tarım Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alındı

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevlerinden alınarak yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki, Ebubekir Gizligider atandı.

AİLE BAKANLIĞINA DA YENİ ATAMA KARARI

Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Ayrıca, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Veysel Tiryaki, daha önce uzun süre Altındağ Belediye Başkanlığı yapmış olup, 2019 yerel seçimler öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için kulislerde ismi geçen adaylarda biri olduğu biliniyor.