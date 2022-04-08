Buça katliamı barış havasını bozdu

Rusya - Ukrayna savaşında Antalya ve Dolmabahçe'de yapılan görüşmelerin ardından oluşan barış havası, Buça'daki infaz görüntülerinin ardından bozuldu.

Savaşta ilk olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba'nın Türkiye arabuluculuğunda Antalya'da buluşmasıyla doğan barış umudu tarafların Dolmabahçe'deki müzakeresiyle iyice pekişmişti. Bu süreçte her iki taraftan da liderlerin buluşması için gerekli zeminin oluşturulduğu mesajları verilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla yaptığı görülmelerle, tarafların ve liderlerin Türkiye'de buluşturulması umutlarını hayli artmıştı.

BARIŞ İÇİN KARARLIYIZ

Ancak Buça ve İrpin bölgelerinde sivillerin infaz edildiğine dair görüntüler, bu olumlu atmosferde geldi. Çavuşoğlu, görüntülerin kamuoyu gündemine düştüğü 4 Nisan'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ile telefonda görüşerek son gelişmeleri değerlendirdi. Süreci yakın takibe alan Ankara, artan kanıtlar üzerine yaşanan katliama ilişkin bağımsız soruşturma çağrısı yaptı. Türkiye'nin insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam etme kararlılığı vurgulandı.

ANKARA SÜRECİ İZLEMEYE ALDI

Gerek Antalya'daki üçlü görüşme ve Dolmabahçe'deki müzakerelerin sonuçları gerekse Rusya'nın sahada attığı olumlu adımların etkisiyle barış masasının vakit kaybetmeden kurulması planlandığı sırada yaşanan bu gelişmeler kalıcı ateşkes çabalarına büyük zarar verdi. Barış için arabuluculuk diplomasisini ilk günden itibaren ihtiyatlı iyimser bir yaklaşımla yürüten Ankara, süreci yakın takibe aldı.

İSTANBUL'DA BULUŞTURMA PLANI

Bununla beraber Türkiye'nin diplomasi ve diyalog yoluyla çözüme katkı sunma kararlılığı devam ediyor. Yaşanan son gelişmelerin müzakereleri durdurma riskini beraberinde getirdiği endişelerine karşın Türkiye, tarafları diyaloğun devamı konusunda teşvik etmeyi sürdürecek. Bir süre ara verilmesinden sonra müzakerelerin tekrar başlaması ve önümüzdeki dönemde barışın sağlanması için çalışmalara devam edilmesi bekleniyor. Türkiye, bu sürecin ardından müzakerelerin devamı için tarafları yeniden İstanbul'da buluşturmayı istiyor.

Ukrayna'nın anlaşması farklı çıktı

Buça vahşetinin, Türkiye'nin arabuluculuk çağrılarına ilk andan itibaren olumlu yanıt veren Ukrayna yönetiminin pozitif yaklaşımını ve müzakerelerin devamını etkilemesi beklenti dahilindeydi. Ukrayna'dan "geri adım" dedirtecek hamle önceki gün geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'ya önceki gün yeni bir anlaşma taslağı sunduğunu ve bu taslağın İstanbul'daki toplantıda belirlenen hükümlerden farklı olduğunu açıkladı. Ukrayna'nın Kırım ve Donbas'ın liderler görüşmesinde ele alınması önerisinin kabul edilemez olduğunu belirten Lavrov, "ABD, Zelenski'yi savaşmaya devam etmeye zorluyor" iddiasında bulunurken, Ukrayna ile görüşmeye devam edeceklerini de ekledi. Bu son gelişme, barışı zorlaştıran ve yokuşa süren bir hamle olarak karşılık buldu.

Kıymet Sezer