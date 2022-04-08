Tuzla Piyade Okulu'nda patlama oldu! Patlamanın ardından yangın çıktı

Tuzla Piyade Okulu 41. Bakım Müdürlüğünde bulunan AR-GE Merkezinde henüz belirlenemeyen bazı görgü tanıklarına göre 3 bazı görgü tanıklarına göre peş peşe dört patlama meydana geldi. Ardından da bölgede yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans okula giriş yaparken, yangın 1 saatlik yoğun çalışma sonrası söndürüldü.

Mühimmat patlaması iddiası...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde saat 02.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamaların ardından yerleşke içindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yaşanan patlamanın mühimmat patlaması sonucu yaşandığı iddia edildi.

İstanbul'un birçok yerinden duyudu



Tuzla Piyade Okulu'ndaki patlama İstanbul'un birçok noktasından kuvvetli şekilde duyulurken büyük endişe yarattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İŞTE PATLAMA VE YANGIN ANININ GÖRÜNTÜLERİ...

Yangın 1 saatte kontrol altına alındı



Patlamanın ardından yerleşke içindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangınla birlikte zaman zaman patlama sesleri de geldi. Yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Resmi bir açıklama yapılmadı

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken yangında yaralı olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. İlk belirlemelere göre olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin bilgisine göre olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.