4 Kamu kurumu toplamda 434 personel almak için ilana çıktı
Jandarma Genel Komutanlığı, Rekabet Kurumu ve 2 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Jandarma Genel Komutanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı personel alacak
Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı personel alacak. Son başvuru tarihi 11 mayıs 2022
Rekabet Kurumu ilanı detayları için tıklayınız
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 61 sözleşmeli personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 61 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 nisan 2022
SBÜ ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi 63 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 22 nisan 2022
İstanbul Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız