İtfaiye ve Zabıta personeline 'nakdi yemek' yardımı

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği ( BEM-BİR-SEN)'den yapılan açıklamada'Büyük Bir Kazanımın Daha Hayat Bulmasını Sağladık. Resmi Gazete'de Yayınlanan Düzenleme ile Yemek Yardımı Sorununu Çözüme Kavuşturduk' mesajıyla sosyal medyadan duyuru yayımladı.

Yerel Yönetim Hizmet Kolumuzda çalışan 125 Bin Memurumuzun yıllardır kronikleşmiş sorunu haline gelen Yemek Yardımı konusunda 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde elde ettiğimiz kazanım neticesinde, Bem-Bir-Sen olarak yaptığımız yoğun çalışmaların ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile 6.Dönem Toplu Sözleşme kazanımımız olan Kumanya Yardımının "nakdi" olarak verilmesine hükmedildi. Söz konusu düzenlemenin yayınlanması ile hizmet kolumuzda kronikleşmiş büyük bir sorun, bir kez daha Bem-Bir-Sen'in haklı ve onurlu emek mücadelesi ile çözüme kavuştu.

Yerel Yönetim Memurlarımızın yemek yardımı sorununun çözülmesine yönelik Bem-Bir-Sen olarak sürdürdüğümüz mücadelenin başarıya ulaşmasını sağlayan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunar, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Bilgin'e, T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Sayın Metin Kıratlı'ya, Memur-Sen Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın'a teşekkür ederiz.

6.Dönem Toplu Sözleşmesinde @Bem_Bir_Sen olarak imza attığımız önemli bir kazanımın karşısındaki bütün engelleri kaldırdık.



Yönetmelik değişikliğiyle yemek yardımı "nakdi olarak"verilecektir.



Yerel Yönetim memurları adına

Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan çok teşekkür ederim. pic.twitter.com/WgdoHLAR2R 🇹🇷Levent USLU (@Leventusl) April 7, 2022

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Genel Başkanı Levent Uslu: 6.Dönem Toplu Sözleşmesinde Bem_Bir_Sen olarak imza attığımız önemli bir kazanımın karşısındaki bütün engelleri kaldırdık. Yönetmelik değişikliğiyle yemek yardımı "nakdi olarak"verilecektir.

Yerel Yönetim memurları adına Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. İfadelerini kullandı.

Ali Yalçın'dan Erdoğan'a teşekkür

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın twitter hesabından: Teşekkürler Sn.Cumhurbaşkanım Yerel yönetimlerde personelin kronikleşmiş yemek problemi çözüldü. Sorun, @Bem_Bir_Sen'imizin "6.Dönem Toplu Sözleşme Kararı"gereği Cumhurbaşkanımızın onayıyla yönetmelik değişikliği yapılarak giderilmiş oldu.