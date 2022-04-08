Sabah yazarından Tarım Bakanı'na: Şimdi değilse ne zaman Sayın Bakan!

Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Melih Altınok bugünkü köşesinde hızlı fiyat artışlarına karşı alınacak önlemlerde Tarım Bakanlığının yeterli performans göstermediğini eleştirdi.

Altınok'un yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Herkesin tek gündemi gıda fiyatlarındaki artış.

Tarım ve Ticaret bakanlıkları ortaklaşa bir acil eylem planı hazırlamalılar. Vatandaşın tek gündemi olan bu konuda saptanan sorunları ve çözüm önerilerini tane tane anlatmalılar.

Bu zor süreci omuzlarında atlattığımız üreticileri, ülkede ticareti siyasetle harmanlayıp ekonomiyi zehirleyen oligarşi karşısında ezdirmeme kararlılıklarını göstermeliler.

Tamam ben de biliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında bu konuyu gündeme getiriyor. Tedbirleri açıklıyor.

Ama bu ilgililerin ortadan kaybolmasını gerektirmiyor.

Direksiyonda Erdoğan var diye, terör dönemlerinde ya da dış politika gündeminin tavan yaptığı günlerde İçişleri Bakanı Soylu ya da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sessizliğe gömülmüyor değil mi?

Aksine, daha çok görünür olmaya, konuşmaya çabalıyorlar.

Normal olan, beklenilen de bu değil mi?

Türkiye tarımının başına atanan ve görevi kabul eden yeni bakanımız Vahit Kirişci'nin de mutlaka söyleyecekleri vardır.

Kamuoyunu, basın sesinizi, projelerinizi duymayı sabırsızlıkla bekliyor Sayın Bakan... Maharetinizi göstermenin tam zamanı değil mi? Şimdi değilse ne zaman?

Baksanıza basında eski Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın analizleri çıkıyor.

Ben de tarım mevzuuna getirdiği derin perspektif kafamda yer eden Mehdi Eker'i aramayı düşünüyorum mesela.