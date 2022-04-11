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Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?

Toplu sözleşmede yer alan hüküm sadece MEB'i kapsamakta olup, Adalet Bakanlığı büro hizmet kolundadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 11 Nisan 2022 00:04
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Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?

Adalet Bakanlığına bağlı çeşitli Ceza İnfaz kurumlarında kadrolu öğretmen olarak çalışıyorum. 01.09.2012 tarihinden itibaren yüksek lisans ve doktora yapan MEB'e bağlı meslektaşlarımıza verilen %5 ve %15 artırımlı ek ders ücretleri bize verilmemektedir. Gerekçe olarak ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının 30. maddesinde geçen ".Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden." ibaresi gösterilmektedir. Bu konuda ivedi olarak bilgi verirseniz Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan öğretmenleri sevindirmiş olursunuz.

Memurlara ders görevi verilmesi ve ödenecek ders ücretleri ilgili hususlar Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir. Kanunun 89. maddesinde, "Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunur." hükmü yer almaktadır.

Kanunun 176. maddesinde ise, "Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir..." denilmektedir.

Adalet Bakanlığında görevli memurlara ders görevi verilmesiyle ilgili hususlar 23 Haziran 2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, 2022 ve 2023 yıllarında uygulanacak Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin 8. maddesinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretlerinin sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 20 artırımlı ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Yürürlükteki 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Kapsam" başlıklı 1. maddesinde "Bu Toplu Sözleşme; kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının, her bir hizmet kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü ise ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe ekli Listede Milli Eğitim Bakanlığı; Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu kapsamına, Adalet Bakanlığı ise Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu kapsamına dahil edilmiştir.

Mevcut durumda Adalet Bakanlığında görevli lisansüstü eğitim görmüş öğretmenlere ders görevi verilmesi ve ek ders ücreti ödenmesinde Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesinin 8. maddesinin uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Konunun 2023 yılında gerçekleştirilecek toplu sözleşme müzakerelerinde Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda yetkili sendika tarafından dile getirilmesi ve Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesinin 8. maddesindekine benzer hükmün imzalanacak toplu sözleşmede yer alması halinde Adalet Bakanlığındaki lisansüstü eğitim görmüş öğretmenler de artırımlı ek ders ücreti alabilecektir.

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Toplu sözleşmede yer alan hüküm sadece MEB'i kapsamakta olup, Adalet Bakanlığı büro hizmet kolundadır.
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