Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Sabah Gazetesi EYT'liler için izlenecek yolu yazdı
Sabah Gazetesi EYT'liler için izlenecek yolu yazdı
Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğinin detayları belli oldu
Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğinin detayları belli oldu
Hakim ve savcı yardımcılığının detayları belli odu
Hakim ve savcı yardımcılığının detayları belli odu
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuda istihdam edilecek
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuda istihdam edilecek
İstanbul'da damacana suya zam, 30 liraya çıktı!
İstanbul'da damacana suya zam, 30 liraya çıktı!
Öğretmenlikten ihraç edilmişti, örgütsel faaliyetini sürdürünce yeni dava açıldı
Öğretmenlikten ihraç edilmişti, örgütsel faaliyetini sürdürünce yeni dava açıldı
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Yazın daha da refaha kavuşacağız
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Yazın daha da refaha kavuşacağız
İkinci el otoda bahar havası hissedilmeye başlandı
İkinci el otoda bahar havası hissedilmeye başlandı
Altının gram fiyatı yükselişte: 924 TL'den işlem görüyor
Altının gram fiyatı yükselişte: 924 TL'den işlem görüyor
Bakan Koca'dan umutlandıran açıklama
Bakan Koca'dan umutlandıran açıklama
3600 'ek gösterge'de mayıs hazırlığı
3600 'ek gösterge'de mayıs hazırlığı
Kırmızı et kararı Resmi Gazete'de: Destek ödemesi yapılacak
Kırmızı et kararı Resmi Gazete'de: Destek ödemesi yapılacak
Ev satmak isteyenlere kritik uyarı: Aynı fiyata alamayacaklar!
Ev satmak isteyenlere kritik uyarı: Aynı fiyata alamayacaklar!
AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı görevinden istifa etti
AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı görevinden istifa etti
'e-Devlet verileri sızdı' iddiasıyla ilgili resmi açıklama geldi
'e-Devlet verileri sızdı' iddiasıyla ilgili resmi açıklama geldi
Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu
Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu
6 bin 635 kişinin Kovid testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti
6 bin 635 kişinin Kovid testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin en değerli ilçesi açıklandı
Türkiye'nin en değerli ilçesi açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi: 6 yaralı
Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi: 6 yaralı
75 yaşındaki yolcuyu darp eden İETT şoförü tutuklandı
75 yaşındaki yolcuyu darp eden İETT şoförü tutuklandı
Bankacılık Kanunu değişiklik teklifi TBMM'de
Bankacılık Kanunu değişiklik teklifi TBMM'de
CHP, Seçim Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu
CHP, Seçim Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu
Sağlık Bakanlığı duyurdu... Aşılara alternatif genişledi
Sağlık Bakanlığı duyurdu... Aşılara alternatif genişledi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi
Adalet Bakanı Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Adalet Bakanı Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Meslek lisesinde geliştirildi: Okul öncesi kurumların takibi kolaylaşacak
Meslek lisesinde geliştirildi: Okul öncesi kurumların takibi kolaylaşacak
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
Ana sayfaHaberler Memurlar.Net

Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Mart ayı enflasyonunun yüzde 5,46 olarak açıklanmasıyla birlikte üç aylık dönemdeki enflasyon farkı yüzde 14'ü aşmıştır. 10 bin TL maaş alan bir memur Ocak ayında 335 TL, Şubat ayında 832 TL, Mart ayında ise 1.424 TL kayba uğramıştır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 13 Nisan 2022 14:18
Yazdır
Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Kamu görevlilerinin aylık ve ücret artışları toplu sözleşmelerle belirlenmektedir. Geçtiğimiz yıl imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile 2022 ve 2023 yılında uygulanacak mali ve sosyal haklar belirlenmiştir. Toplu sözleşmenin imzalandığı dönem sonrasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik koşullar zorlaşmış, yüksek bir enflasyon sürecine girilmiştir. Döviz kuru ve özellikle enerji fiyatlarındaki küresel artışın yol açtığı yüksek enflasyon toplu sözleşme ile belirlenen dönemsel artışları yok etmektedir.

İmzalanan toplu sözleşmede enflasyon artışlarına karşı koruyucu düzenlemeler bulunmakla birlikte ülkemizin ekonomik durumundaki bu denli bozulmayı öngörmek mümkün olmamıştır. Mevcut toplu sözleşmede dönemsel maaş artışlarının o dönem için açıklanan enflasyon oranlarının gerisinde kalması halinde aradaki fark bir sonraki dönemde maaşlara yansıtılmaktadır.

Geçmiş dönemlerde enflasyon oranlarının görece düşük kalmasıyla bu sistem etkin bir şekilde işletilmişti. Ancak günümüzde bir aylık enflasyon oranı çok değil birkaç yıl öncesinde gerçekleşen yıllık enflasyon oranlarını aşmıştır. Toplu sözleşmede belirlenen altı aylık dönemsel artış oranı yılın ilk ayında açıklanan enflasyon oranının gerisinde kalmıştır.

Ocak-Haziran 2022 dönemi maaş artışı yüzde 7,5 iken Ocak ayında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı yüzde 11'i aşmış, yılın ilk ayında kamu görevlilerinin reel ücretleri yüzde 3,4 gerilemiştir. Şubat ayı enflasyon oranı ile reel kayıp yüzde 8'i aşmıştır. Mart ayı enflasyonunun yüzde 5,46 olarak açıklanmasıyla birlikte üç aylık dönemdeki enflasyon farkı yüzde 14'ü aşmıştır. 10 bin TL maaş alan bir memur Ocak ayında 335 TL, Şubat ayında 832 TL, Mart ayında ise 1.424 TL kayba uğramıştır. Üç aylık kayıp 2.600 TL ye ulaşmıştır. Nisan, Mayıs, Haziran 2022 enflasyon oranı sıfır çıksa bile örneğimizdeki memurun 6 aylık kaybı 6.863 TL olacaktır. Mevcut enflasyonist baskılar devam ettiğinden nisan, mayıs ve haziran enflasyonunun da yüksek çıkması muhtemeldir. Böyle olunca da aylık ve ücretlerdeki reel gerileme artarak devam edecek, kamu görevlilerinin alım gücü her geçen gün zayıflayacaktır. Mevcut sistemde bu artışların telafisi ancak Temmuz ayında gerçekleşecek olup bu telafi de geleceğe yönelik olacak, ilk altı aydaki kaybı karşılamayacaktır.

Başlıkta belirttiğimiz yüzde 70 oranı da Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon sıfır çıksa bile oluşacak kayıp olup, belki de memurun bir aylık maaşının tamamı ya da daha fazlası buharlaşabilecektir.

Geçmişte özellikle 2000'lerin başında yüksek enflasyon dönemlerinde kamu görevlilerinin reel ücretlerini korumak bakımından farklı bir yöntem izlenmiştir. Toplu sözleşmelerin olmadığı 2000, 2001 ve 2002 yıllarında maaş artışları bütçe kanunlarıyla belirlenmekteydi. Örneğin 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 45. maddesinde, "2000 yılı Aralık ayına göre 1.1.2001 tarihinden sonraki Devlet memuru net aylığındaki en düşük kümülatif artış oranının, 2001 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan aylık 1994=100 Temel Yılı Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Genel İndeksindeki 2000 yılı Aralık ayına göre kümülatif artış oranının altında kalması halinde, söz konusu tüketici fiyatlarındaki artış oranının iki puan üzerinde bir toplam maaş artışını sağlayacak şekilde ve enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 15'inden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan katsayılar ile sözleşme taban ve tavan ücretleri veya bu ücretlere uygulanacak ilave artış oranı yeniden tespit edilir. Uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir.

2001 Mali Yılının ikinci yarısında yukarıda belirtilen uygulamayı gerektiğinde aynı şekilde sürdürmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükümleri yer almıştır.

Bütçe kanunlarına konulan hüküm ile enflasyon oranlarındaki kümülatif artışın kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ve temmuz aylarında yapılan artış oranını aştığı aydan geçerli olmak üzere maaşlara her ay zam yapılmıştır. Yani enflasyon farkı almak için temmuz veya ocak aylarını beklemeye gerek kalmaksızın maaşlardaki reel gerileme önlenmiştir.

Örneğin 2001 yılında enflasyon oranının Ocak ayındaki maaş artış oranını aşmasıyla birlikte Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında bu aylardaki enflasyon oranında maaş artışı gerçekleştirilmiştir. Yine aynı yıl Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon farkından kaynaklı maaş zamları yapılmıştır.

Eşel mobil olarak adlandırılan bu sistemle, satın alma gücünü koruyabilmek için aylık ve ücret artışları enflasyon oranı dikkate alınarak kendiliğinden ayarlanmaktadır. Böylece kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde dönemsel artış yanında, dönemsel artışın enflasyon artışlarının gerisinde kaldığı aylarda sistem hemen devreye girmiş ve yeni dönem beklenmeksizin ilgili aylarda maaşlarda otomatik olarak artış yapılmıştır.

Toplu sözleşme sonrası ortaya çıkan öngörülemeyen fiyat artışları karşısında kamu görevlilerinin satın alma gücünü koruyacak girişimlerde bulunulmalı, geçmişte uygulandığı gibi ocak ve temmuz ayları beklenmeden refah payı da eklenerek gerekirse her ay aylık ve ücretlerde artış sağlanmalıdır. Bu durum toplu sözleşmeye imza koyacak konfederasyon ve sendikalarca da dikkate alınmalı, gelecek dönemlerde talep ve müzakereler içinden geçtiğimiz dönemden çıkarılacak dersler dikkate alınarak yürütülmelidir.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor
Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor
Bakan yardımcısı Nihat Pakdil'e ilişkin haksız eleştiriler!
Bakan yardımcısı Nihat Pakdil'e ilişkin haksız eleştiriler!
2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!
2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!
Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu
Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu
Rektör yardımcısı veya dekana makam/hizmet aracı tahsisi yapılabilir mi?
Rektör yardımcısı veya dekana makam/hizmet aracı tahsisi yapılabilir mi?
Asayiş Daire Başkanlığı çeşitli rütbelerde personel alacak
Asayiş Daire Başkanlığı çeşitli rütbelerde personel alacak

Bu Habere Tepkiniz

Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Mart ayı enflasyonunun yüzde 5,46 olarak açıklanmasıyla birlikte üç aylık dönemdeki enflasyon farkı yüzde 14'ü aşmıştır. 10 bin TL maaş alan bir memur Ocak ayında 335 TL, Şubat ayında 832 TL, Mart ayında ise 1.424 TL kayba uğramıştır.
Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

TMSF Başkanlığında destek görevlisi kadrosuna atanabilmek için lisans mezunu olma şartı aranıyordu. TBMM'ye sunulan torba kanunda yer alan bir maddeyle bu zorunluluk kaldırılıyor.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Üniversiteler tarafından kurumsal düzeyde ilan edilen sözleşmeli alımlarda doğrudan alınacak kişilere özgü sertifikalara yer verilerek personel alımına devam ediliyor!
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

Memurların kadın ve erkek normal emeklilik şartları en erken 15 tam hizmet yıllarını ve 61 yaşlarını doldurmaları ile mümkündür.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı

Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı

Adalet Bakanlığı kadrolu ve sözleşmeli personel için iki duyuru yayımladı
Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor

Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı içinde mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı yapmak için hazırlık yapıyor.
AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz

AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz

Yüksek mahkeme, iş yerinde amiri konumundaki doktorun, "Sen bir şey bilmiyorsun, seninle çalışmak istemiyorum. Seni buradan göndereceğim" şeklindeki sözlerine maruz kalan hemşirenin, maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine hükmetti
Kıdem mağduru 2 bin polis amiri düzenleme bekliyor

Kıdem mağduru 2 bin polis amiri düzenleme bekliyor

2015 yılı itibariyle geçmiş kıdem mağduriyeti yaşayan ve düzeltilmesini talep eden yaklaşık iki bin civarındaki polis amirleri bulunuyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
Yargı 29.Bölüm Fragmanı

Yargı 29.Bölüm Fragmanı

Yargı 29.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Yargı dizisinin yeni bölümü 17 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Ukrayna direnişinin sembolü: Bayraktar

Ukrayna direnişinin sembolü: Bayraktar

Rusya?nın Ukrayna?ya başlattığı savaşta Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2, Ukrayna?nın direnişinde önemli bir sembol haline geldi.