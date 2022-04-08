Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm alanında 140 ülkede tanıtım yapıldığını belirterek "Bu yıl Almanya, Hollanda, Belçika, Nordik, Baltık ve Doğu Avrupa ülkelerinde 2019 rakamlarını yakalamayı hedefliyoruz. Yine İngiltere, İsrail, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde 2019'un üstünde rakamlarla kapatmayı hedefliyoruz." dedi.

Ersoy, Antalya'da DER Touristik Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2022 yılı için 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefi belirlediklerini ancak Rusya-Ukrayna savaşı başladığını söyledi. Öncelikli temennilerin bir an önce ateşkesin sağlanması ve can kayıplarının önlenmesi olduğunu dile getiren Ersoy, bu konuda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun üstün bir performans gösterdiğini, gayretli bir şekilde barışın tesisi için çalıştıklarını anlattı. Krizlere karşın Bakanlık olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ersoy, şunları söyledi:

"Geçen ekim ayı itibarıyla alternatif pazarlar ve pazar çeşitliliği ile ilgili stratejilerimizi, eylem planlarımızı zaten hayata geçirdik. Bu sebeple Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı son 2 senede 22 ülkede örgütlüyken, televizyon reklamları yaparken bu sene itibarıyla 140 ülkede televizyon reklamları ve dijital programlarda çok yoğun tanıtıma başladı. Şu anda 140 ülkede çok yoğun bir şekilde tanıtım yapıyoruz. Yine 26 ülkede şu an için 137 büyük ve orta ölçekli tur operatörleriyle birlikte tanıtım kampanyalarını başlattık. Bu Türkiye turizm tarihinde yapılmış açık ara en büyük kampanya. Sonuçlarını da almaya başlıyoruz. Bu yıl Almanya, Hollanda, Belçika, Nordik, Baltık ve Doğu Avrupa ülkelerinde 2019 rakamlarını yakalamayı hedefliyoruz. Yine İngiltere, İsrail, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde 2019'un üstünde rakamlarla kapatmayı hedefliyoruz."

- Bakan Ersoy'dan pazar çeşitliliği çağrısı

Bakan Ersoy, bahanelere sığınarak 2022 hedeflerinden vazgeçmediklerini vurguladı. Devlet ile sektör olarak ele ele verip, Kovid-19 sürecinde olduğu gibi bu dönemde de hedefleri zorlayacaklarını ve başaracaklarını dile getiren Ersoy, "Artık ne Türkiye eski Türkiye ne bakanlık eski bakanlık ne de sektörümüz eski sektör." dedi.

Antalya dışında İstanbul ve Anadolu tamamında herhangi bir sıkıntı ön görmediklerine işaret eden Ersoy, Antalya özelinde de ilk 3 aylık rakamların olumlu yönde olduğunu bildirdi. Antalya genelinde nisanda gerek savaş gerekse ramazan ayı etkisiyle bir esneme olabileceğini ancak mayıs itibarıyla rakamların hızla yükseleceğini aktaran Ersoy, haziran ortasında bölgede normalleşmenin tamamen sağlanabileceğini kaydetti.

Antalya için öncelikli hedefin 2021 rakamlarını geçmek olduğunu ifade eden Ersoy, salgında olduğu gibi sektör ile iş birliği içinde bu hedefin de gerçekleştirileceğine inandığına dikkati çekti. Sektörden pazar çeşitliliği için gereken adımları atmaları yönünde çağrıda bulunan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet olarak pazar çeşitliği ile ilgili Bakanlığımız Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı son 2 senedir çok yoğun çalışmalar yapıyor ama bu tek başına bizim tarafımızdan yapılması yeterli değil. Bunun bölge bazında hatta otel bazında sahiplenilmesi gerekiyor ki sonuca daha hızla ulaşalım. O yüzden sizlere büyük iş düşüyor, hep 100 metre koşmayalım, maraton koşmamız gerektiğini bilelim. Tabii maraton koşmak biraz yorucu, biraz maliyetli ama sonuçları orta ve uzun vadede çok çok iyi oluyor. Eğer Türkiye gibi bir jeopolitik ortamda yaşıyorsanız, geçmişte de krizleriniz vardı, bugün de krizleriniz var, gelecekte de maalesef krizlerle karşı karşıya kalacaksınız. Bunun bir tane çözümü var, krize bağışıklı olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Krize bağışıklı olmanın da bir tane aşısı var, pazar çeşitliliği. O yüzden şu son krizde bize bir aşı etkisi yapsın."

Dünyada Türkiye'nin önemli bir destinasyon haline geldiğini vurgulayan Ersoy, "Artık Türkiye yapmış olduğu çalışmalarla standartlarını yükselterek yatırımlarını artırarak birinci destinasyon olma yolunda hızla ilerliyor. Sektörün her türlü ürününde bu fark ediliyor, sektörün büyük oyuncuları tarafından gerekli adımlar atılıyor. Biz de gelecek hedeflerimizi, vizyonumuzu geniş tutmak durumundayız. Hızlı adımlarla iş birliği yaparak herkesle bu hedeflerimize ulaşmamız gerekiyor." diye konuştu.