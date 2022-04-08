Şehirlerarası otobüs biletlerine zam
Akaryakıttaki fiyat artışları sonrası, şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarına da yüzde 20 ile 30 arasında zam yapıldı. Buna göre en çok kullanılan güzergahlardan biri olan İstanbul-Ankara arası otobüs bilet fiyatı 220 liradan 300 liraya çıktı
Kaynak : NTV
Eklenme : 08 Nisan 2022 11:56
Akaryakıttaki fiyat artışları sonrası, şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarına da yüzde 20 ile 30 arasında zam yapıldı. Buna göre en çok kullanılan güzergahlardan biri olan İstanbul-Ankara arası otobüs bilet fiyatı 220 liradan 300 liraya çıktı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız