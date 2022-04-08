Ukrayna: Kramatorsk tren garına Rus güçlerce füze atıldı, 30 ölü var

Ukrayna - Rusya arasındaki çatışmaların 44. gününe girildi. Ukrayna ordusu Luhansk bölgesinde Rus ordusunun birkaç kilometre itildiğini öne sürdü. Kremlin'den ise önemli sayıda asker kaybımız var açıklaması geldi. Rus ordusu Ukrayna'da bir tren istasyonunu vurdu. Roket saldırısında 30'dan fazla kişinin öldüğü belirtildi.

Reuters son dakika olarak duyurdu

Rus ordsusu Kiev kuşatmasını kaldırınca çatışmalar kentin doğusunda yoğunlaştı. Kramatorsk kentinde sivil yerleşim yerleri de saldırıların hedefi oluyor. Reuters haber ajansı Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bir tren istasyonunun Rus ordusu tarafından vurulduğu bilgisini geçti.

Çatışmalardan kaçmak için tahliye bekliyorlardı

İstasyonun roketlerle vurulduğu ve en az 30 kişinin öldüğü belirtildi. Saldırı nedeniyle 100'den fazla kişi yaralandı. Tren istasyonundakiler ülkenin batısına doğru gitmeye çalışıyordu. Çatışmalar nedeniyle milyonlarca Ukraynalı batıya göç etti.