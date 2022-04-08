Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Buça, müzakereleri etkiledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times'a konuştu.

Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus askerlerinin Buça ve Borodyanka bölgelerinde sivilleri öldürdüğünün ortaya çıkmasının müzakereleri etkilediğini söyledi. Buça'da yaşananları "insanlık dışı" ve "kabul edilemez" olarak tanımlayan Kalın, "Bunu kim yaptıysa yargı karşısına çıkmalı" diye konuştu.

Türkiye'nin sürecin başından bu yana en üst düzey görüşmelere ev sahipliği yaptığını ve özellikle Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için her iki tarafla da temaslarını sürdürdüğünü vurgulayan Kalın, Türkiye'nin garantör ülke olup olmayacağına ilişkin, "Güvenlik garantisi konusundaki tartışmalar için henüz erken, ancak prensip olarak buna olumlu bakıyoruz çünkü Ukrayna'yı desteklemek ve savaşı bitirmek istiyoruz" dedi.

Kalın, Rusya'nın Kırım ve Donbas ile ilgili beklentilerinin Türkiye, Ukrayna ya da uluslararası toplum tarafından kabul görmeyecek, "gerçekçi olmayan" talepler olduğunu söyledi.