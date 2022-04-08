Mobil nüfus hizmet aracı ile 'vatandaşlık' işlemleri mi yapılıyor? Kurumdan açıklama geldi

Mobil Nüfus Hizmetleri Aracımızda vatandaşlık işlemlerinin yürütüldüğüne dair yalan haberlere ilişkin açıklamamız

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüze ait nüfus hizmetlerine ilişkin vatandaşlarımıza destek olan Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı hakkında gerçek dışı iddialarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Afet, acil durum ve ihtiyaç duyulan alanlarda 5 başvuru masası, 2 Nüfusmatik, güvenli ve şifreli iletişim alt yapısı ile günlük 400 işlem kapasiteli Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı Şubat ayında hizmet vermeye başlamış; ilk olarak yaklaşık iki ay başvuru yoğunluğunun bulunduğu Esenyurt'ta ve 3 gün süren Antalya BilimFest'te vatandaşlarımıza hizmet sunmuştur.

Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı, Esenyurt'ta bulunduğu süre içerisinde 3.000, Antalya BilimFest'te ise 1.000'i aşkın işlem gerçekleştirilmiştir.

Mobil Nüfus Hizmetleri Aracında vatandaşlarımız; kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi, adres ve diğer nüfus işlemlerini "mobil ilçe müdürlüğü" mantığında gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca, afet dönemlerinde afetin yaşandığı noktalara yerleştirilerek vatandaşlarımızın acil nüfus hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktadır.

Kamuoyuna yansıtıldığının aksine vatandaşlık işlemleri ve yabancılara ilişkin herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

Öte yandan, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda da vatandaşlık başvuru makamının yurt içinde valilikler olduğu açıkça belirtilmiştir.

Vatandaşlarımıza büyük bir memnuniyetle yaptığımız ve vatandaşımızın da aynı şekilde büyük bir memnuniyet duyduğu bu hizmet hakkında bilgi sahibi olmadan, "vatandaşlık veriliyor" gibi manipülatif açıklamalarda bulunulması asla kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.

Ayrıca bu açıklamalar, siyasi spekülasyon olmakla birlikte, gerçeklikle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz "Hayatın Her Anında" vatandaşımıza Siz Bize Gelemezseniz, Biz Size Geliriz" anlayışı ile hizmet etmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.