Mobil nüfus hizmet aracı ile 'vatandaşlık' işlemleri mi yapılıyor? Kurumdan açıklama geldi

Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Melek Mızrak Subaşı seçildi
Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Melek Mızrak Subaşı seçildi
Şehirlerarası otobüs biletlerine zam
Şehirlerarası otobüs biletlerine zam
Fiyatlar düştü, benzin ve motorine indirim geliyor
Fiyatlar düştü, benzin ve motorine indirim geliyor
Ara tatilde öğretmenlere kadına yönelik şiddet eğitimleri başlıyor
Ara tatilde öğretmenlere kadına yönelik şiddet eğitimleri başlıyor
Bakan Yanık: Nüfusun yoğun olduğu yerlere ikinci ŞÖNİM açacağız
Bakan Yanık: Nüfusun yoğun olduğu yerlere ikinci ŞÖNİM açacağız
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
ESK, ucuz et satışına başladı
ESK, ucuz et satışına başladı
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
Altın yükselir mi, düşer mi?
Altın yükselir mi, düşer mi?
Sabah yazarından Tarım Bakanı'na: Şimdi değilse ne zaman Sayın Bakan!
Sabah yazarından Tarım Bakanı'na: Şimdi değilse ne zaman Sayın Bakan!
İtfaiye ve Zabıta personeline 'nakdi yemek' yardımı
İtfaiye ve Zabıta personeline 'nakdi yemek' yardımı
4 Kamu kurumu toplamda 434 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu toplamda 434 personel almak için ilana çıktı
Bakan duyurdu...Mecburi hizmet süresi düzenlemesi Meclis'ten geçti
Bakan duyurdu...Mecburi hizmet süresi düzenlemesi Meclis'ten geçti
Vergi ve ekonomi paketini içeren kanun, Genel Kurul'da kabul edildi
Vergi ve ekonomi paketini içeren kanun, Genel Kurul'da kabul edildi
Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracı hattan indirildi
Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracı hattan indirildi
Bakan Koca'dan sonra hastane de 'Nisa bebek' açıklaması yaptı
Bakan Koca'dan sonra hastane de 'Nisa bebek' açıklaması yaptı
Erdoğan: Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük
Erdoğan: Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimi tamamlandı
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimi tamamlandı
Vaka sayıları 10 binin altına geriledi
Vaka sayıları 10 binin altına geriledi
'Savcı görme engelli avukatı aşağıladı' iddiası HSK'ya taşındı
'Savcı görme engelli avukatı aşağıladı' iddiası HSK'ya taşındı
'Sınıf öğretmeni, öğrencisine şiddet uyguladı' iddiasına soruşturma
'Sınıf öğretmeni, öğrencisine şiddet uyguladı' iddiasına soruşturma
Borsa kapanış rekorunu bir üst puana taşıdı
Borsa kapanış rekorunu bir üst puana taşıdı
Bakan Koca 'Türkiye'de ilk' diyerek paylaştı: Ailelere yol gösterici olacak
Bakan Koca 'Türkiye'de ilk' diyerek paylaştı: Ailelere yol gösterici olacak
Üç sondaj gemisi Karadeniz'de ilk kez aynı anda görev yapacak
Üç sondaj gemisi Karadeniz'de ilk kez aynı anda görev yapacak
En çok satan otomotiv markaları belli oldu
En çok satan otomotiv markaları belli oldu
Okullarda ikinci ara tatil başlıyor
Okullarda ikinci ara tatil başlıyor
Bakanlıktan 'sebzelerin çöpe döküldüğü' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'sebzelerin çöpe döküldüğü' iddialarına yalanlama
'Gıdada üretici-tüketici fiyatları arasındaki makas yüzde 22'
'Gıdada üretici-tüketici fiyatları arasındaki makas yüzde 22'
Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti
Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Mobil nüfus hizmet aracı ile 'vatandaşlık' işlemleri mi yapılıyor? Kurumdan açıklama geldi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mobil Nüfus Hizmetleri Aracımızda vatandaşlık işlemlerinin yürütüldüğüne dair yalan haberlere ilişkin açıklama yayınladı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Nisan 2022 12:20
Yazdır
Mobil nüfus hizmet aracı ile 'vatandaşlık' işlemleri mi yapılıyor? Kurumdan açıklama geldi

Mobil Nüfus Hizmetleri Aracımızda vatandaşlık işlemlerinin yürütüldüğüne dair yalan haberlere ilişkin açıklamamız

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüze ait nüfus hizmetlerine ilişkin vatandaşlarımıza destek olan Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı hakkında gerçek dışı iddialarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Afet, acil durum ve ihtiyaç duyulan alanlarda 5 başvuru masası, 2 Nüfusmatik, güvenli ve şifreli iletişim alt yapısı ile günlük 400 işlem kapasiteli Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı Şubat ayında hizmet vermeye başlamış; ilk olarak yaklaşık iki ay başvuru yoğunluğunun bulunduğu Esenyurt'ta ve 3 gün süren Antalya BilimFest'te vatandaşlarımıza hizmet sunmuştur.

Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı, Esenyurt'ta bulunduğu süre içerisinde 3.000, Antalya BilimFest'te ise 1.000'i aşkın işlem gerçekleştirilmiştir.

Mobil Nüfus Hizmetleri Aracında vatandaşlarımız; kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi, adres ve diğer nüfus işlemlerini "mobil ilçe müdürlüğü" mantığında gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca, afet dönemlerinde afetin yaşandığı noktalara yerleştirilerek vatandaşlarımızın acil nüfus hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktadır.

Kamuoyuna yansıtıldığının aksine vatandaşlık işlemleri ve yabancılara ilişkin herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

Öte yandan, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda da vatandaşlık başvuru makamının yurt içinde valilikler olduğu açıkça belirtilmiştir.

Vatandaşlarımıza büyük bir memnuniyetle yaptığımız ve vatandaşımızın da aynı şekilde büyük bir memnuniyet duyduğu bu hizmet hakkında bilgi sahibi olmadan, "vatandaşlık veriliyor" gibi manipülatif açıklamalarda bulunulması asla kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.

Ayrıca bu açıklamalar, siyasi spekülasyon olmakla birlikte, gerçeklikle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz "Hayatın Her Anında" vatandaşımıza Siz Bize Gelemezseniz, Biz Size Geliriz" anlayışı ile hizmet etmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
'Tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz'
'Tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz'
İBB İstanbul'a 7 heykel ve anıt yaptıracak açıklamayı duyurdu
İBB İstanbul'a 7 heykel ve anıt yaptıracak açıklamayı duyurdu
Elektrikte tüketici hizmetlerinde değişiklik! Suç duyurusunda bulunabilecek
Elektrikte tüketici hizmetlerinde değişiklik! Suç duyurusunda bulunabilecek
Emniyet teşkilatı Anıtkabir'i ziyaret etti
Emniyet teşkilatı Anıtkabir'i ziyaret etti
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
Ticaret Bakanlığı 'Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni yayımladı
Ticaret Bakanlığı 'Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni yayımladı

Bu Habere Tepkiniz

Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu
Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu
Eşi özel sektörde çalışan memurların eş durumu tayininde primin ödendiği yer sorunu
MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi
MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ''Yetkili Sendika Belirleme Çalışmaları'' konulu yazıyı illere gönderdi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında İLANDIR
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı
Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı
Toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, İtfaiye ve zabıta personeli ile Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek yardımı verilmesine imkan sağlayan düzenleme yürürlüğe girdi.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun! İLANDIR
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!
https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?
Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?
Milli Eğitim Bakanlığının 2022 yılında kaç öğretmen alacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamadı
Tarım Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alındı
Tarım Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alındı
Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Tarım ve Orman Bakanı Yardımcıları; Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Bu isimlerin yerine; Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.
Rektör yardımcısı veya dekana makam/hizmet aracı tahsisi yapılabilir mi?
Rektör yardımcısı veya dekana makam/hizmet aracı tahsisi yapılabilir mi?
Üniversitelerde Rektör dışında herhangi akademik veya idari bir göreve makam veya hizmet aracı tahsisi yapılamaz.
Sivil Savunma uzmanları disiplin yönetmeliği davasını kazandı
Sivil Savunma uzmanları disiplin yönetmeliği davasını kazandı
Sivil Savunma uzmanları disiplin amirlerinin il müdür yardımcıları şeklinde belirlenmesi yönündeki yönetmelik düzenlemesini iptal ettirdi.
Cumhurbaşkanlığı tüm birimleri uyardı: Nereye başvurulacağını söyleyin
Cumhurbaşkanlığı tüm birimleri uyardı: Nereye başvurulacağını söyleyin
Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, idari işlemlerde dava açma yolları ve süresinin gösterilmesini istedi.
MEB, ödül yönergesinde değişiklik yaptı
MEB, ödül yönergesinde değişiklik yaptı
MEB ödül yönergesinde değişiklik yaptı. Yönergenin "Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi" başlıklı 13. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Üstün Başarı Belgesi alarak ödül almaya aday olan personelden sıralama listesinde kontenjan dışında kalanlar, sonraki yıllarda yeniden değerlendirmeye alınır." hükümleri, Yönergenin "Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar " başlıklı 11.madesi 1. fıkrasındaki; "ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" şartına aykırıdır.
Orman Genel Müdürlüğü Geçici 5000 İşçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü Geçici 5000 İşçi alacak
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Diğer Orman İşçisi pozisyonunda 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 15 nisan 2022
Yargı 28.Bölüm 2. Fragmanı
Yargı 28.Bölüm 2. Fragmanı
Yargı 28.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Yargı dizisinin yeni bölümü 10 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 mayıs 2022
Kültür Park'ta gençleştirme operasyonu
Kültür Park'ta gençleştirme operasyonu
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 67 yıldır Bursalılara hizmet veren Reşat Oyal Kültür Parkı'nı günümüz şartlarına göre modernize etme çalışmaları kapsamında Reşat Oyal Kültür Parkı Kentsel Tasarım ve Açıkhava Tiyatrosu Fikir Projesi hazırlandı.