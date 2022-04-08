TÜİK, TÜFE hakkında tüm soruları yayınladığı videolarla yanıtladı
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Resmi Youtube kanalı üzerinden TÜFE hakkında merak edilenler hakkında çok sayıda video yayınladı
TÜİK, resmi Yotube kanalından toplam 13 başlıkta; TÜFE,ÜFE, Enflasyon ve birçok ekonomik unsuru videolu animasyonlarla açıkladı
TÜİK'in yayınladığı video başlıkları şu şekilde:
1-Enflasyon nedir?
Enflasyon videosu için tıklayınız
2-TÜFE nedir?
3-TÜFE ne için kullanılmaktadır?
Videoların tamamı için tıklayınız
4-TÜFE tüm Türkiye'yi temsil etmekte midir?
5 - Hanehalkı Tüketim Harcamaları Nasıl Belirlenmektedir?
6 - TÜFE'de Fiyat Derlenen İş Yerleri Nasıl Belirlenmektedir?
7 - İş Yeri Belirleme Kriterleri
8 - Enflasyon: Açıklanan ve Hissedilen
9 - Endeks Hesaplamasında Hangi Formül Kullanılır?
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10 - Çalışmada Görev Alan Personel Sayımız Nedir?
11 - Kalite Düzeltme Yöntemleri
12 - TÜFE - Yİ-ÜFE Farkları
13 - TÜFE - İTO Arasındaki Farklar
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