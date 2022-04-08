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Kur Korumalı Mevduat Hesabı Nedir?

Para biriktirmek söz konusu olduğunda, birçok insan paralarını, kendileri için daha çok çalıştırmanın bir yolunu arıyor.

Kaynak : Advertorial
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Kur Korumalı Mevduat Hesabı Nedir?

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Kur Korumalı Mevduat Hesabı Nedir?

Giderek daha popüler hale gelen bir seçenek olan kur korumalı mevduat nedir konusu da birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Kur korumalı mevduat hesabı; paranızı döviz kurlarındaki dalgalanmalardan korumak için tasarlanmıştır. Tipik olarak, bu hesaplardaki faiz oranı da standart bir tasarruf hesabında bulacağınızdan daha yüksek olacaktır.

Kur Korumalı Mevduat Hesabı Nereden Açılır?

Para birimi korumalı bir mevduat hesabı açmak, paranızın güvenliğini sağlamanın harika bir yoludur. Bu hesapları sunan çok sayıda farklı banka ve finans kuruluşu bulunuyor.

Bu nedenle birini seçmeden önce, araştırma yapmanız önemlidir. Size uygun olanı bulabilmeniz için, bu hesapların özelliklerini ve faydalarını anlamak da önemlidir. İsterseniz bir banka şubesine direkt başvuru yapabilir ya da tercih ettiğiniz ve kur korumalı mevduat hesabı bulunan bankanın, internet bankacılığı üzerinden hesap açabilirsiniz.

Kur Korumalı Mevduat Hesabının Artıları ve Eksileri

Tasarruf etmek istediğinizde; aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç farklı seçenek bulunuyor. Paranızı geleneksel bir tasarruf hesabına yatırabilir, hisse senedi ya da tahvillere yatırabilir ya da bir mevduat sertifikası alabilirsiniz.

Ancak kur korumalı mevduat hesabı yaptırdığınızda, çok fazla avantajı da elde edersiniz. Bankalar arasında değişkenlik gösterse de en az 1000 TL ile 20.000 TL arasında bir yatırım limiti vardır ve üst sınır konulmamıştır.

*Yabancı bir para biriminde tasarruf etmek isteyen, ancak para biriminin değer kaybetmesi durumunda paralarını kaybetmekten endişe duyan kişiler için idealdir.

*Paranızı saklamanın en güvenli yollarından biri, kur korumalı mevduat hesabı açmaktır.

*Döviz dalgalanmalarına karşı yatırdığınız paranın, değerin garanti eden bir hesap türüdür.

*Kur korumalı mevduat hesapları genellikle, rekabetçi faiz oranları kolay erişim gibi avantajları da sunar.

Kur korumalı mevduat hesaplarının avantajları kadar dezavantajları da bulunuyor. Paralar ayrı bir hesapta tutulduğu ve bir iflas durumunda, bankanın alacaklıları tarafından kullanılamadığı için, paranız için yüksek derecede güvenlik sunulması gerekir.

Bunun yanında bu hesaplar çoğunlukla düşük faiz sunarlar ve bazı bankaların kriterlerine göre para çekme kısıtlamaları da olabilir. Bu yüzden bankaların çok iyi araştırılması ve para çekim işlemlerinin ne kadara kadar izin verildiği ya da güvenliğin ne derece olduğu öğrenilmelidir.

Döviz Korumalı Mevduat Hesabı Nasıl Çalışır?

Parasından tasarruf etmek isteyenler için bir fırsat olan döviz korumalı mevduat hesabı; yatırdığınız para cinsinden ifade edildiği para biriminin değerindeki dalgalanmalara karşı garanti edilir.

Para biriminin diğer para birimlerine karşı performansından bağımsız olarak, yatırdığınız para her zaman aynı tutarda kalacaktır. Bu durum; hesaplarını yabancı para biriminde tasarruf etmek isteyenler için, popüler bir seçim haline getirir.

Kur Korumalı Mevduat Hesabıyla Neler Yapılabilir?

Yabancı bir ülkede seyahat ediyorsanız ya da iş yapıyorsanız ve paranıza hızlı ve kolay şekilde erişmek gerekiyorsa, kur korumalı mevduat hesabı tam da size uygun bir seçim olabilir.

Paranızı saklamak için bir yer ararken, para birimi korumalı bir mevduat hesabını düşünmek isteyebilirsiniz. Bu hesaplar birçok banka tarafından sunuluyor ve paranızı bir dizi farklı para biriminde saklamanıza da olanak tanıyor.

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