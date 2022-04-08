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Yapay zeka teknolojisiyle iş kazalarının önlenmesi hedefleniyor

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürünü işletmelere yerleştirmek amacıyla faaliyet gösteren TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfınca hayata geçirilen projeyle iş kazalarının önlenmesi hedefleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Nisan 2022 14:00
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Yapay zeka teknolojisiyle iş kazalarının önlenmesi hedefleniyor

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürünü işletmelere yerleştirmek amacıyla faaliyet gösteren TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfınca hayata geçirilen projeyle iş kazalarının önlenmesi hedefleniyor.

"Sıfır Kazaya Yolculuk Süreci Başlıyor" sloganıyla uygulanan "Yapay Zeka Teknolojisiyle İş Kazalarını Önleme Projesi"nin imza töreni, GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleştirildi.

Törende konuşan TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, TİSK ve projede kendilerine destek olacak Intenseye firmasıyla İSG alanında yeni teknoloji çözümleri sunarak Türkiye'nin sıfır kazaya yolculuğunu başlatacaklarını söyledi.

Hinginar, hem ülke hem de işletmeler için bir "ilk ve örnek" olacak proje için heyecanlı olduklarını belirtti.

Dijital dönüşüm çağında yaşandığına işaret eden Hinginar, şöyle devam etti:

"Projeyle İSG ile yapay zeka teknolojisini buluşturuyoruz. İş ortağımız Intenseye ile yapay zeka destekli video analiz yazılım platformlarını kullanarak işletmelerimizde iş kazalarını mümkün mertebe sıfıra indirmeyi hedefliyoruz. Vakfımızın yatırımının neredeyse tamamını desteklediği bu projede TİSK ekosisteminde yer alan farklı sektörlerden 200'e kadar tesisin teknoloji entegrasyonunu gerçekleştireceğiz. 3 yıl boyunca işletmelerimize sunacağımız bu hizmet neticesinde ekosistemimizde kaç kazayı önlediğimizi, kaç canın güvenliğini tesis ettiğimizi, işletmelerimize maddi manevi ne kadar fayda ürettiğimizi bütünsel olarak görebileceğiz. Bu çalışmanın sadece ülkemize değil, dünyaya örnek olması açısından şimdiden temaslarımızı, çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Türk çalışma hayatına ve ülkemize katma değeri yüksek olacağına inandığım bu değerli projenin, iyi uygulama örneklerinin teşvik edilmesine ve artmasına vesile olacağına canıgönülden inanıyoruz."

- "Üretim ve maddi kayıpları da minimuma indirmeyi hedefledik"

TİSK İcra Kurulu Üyesi Levent Kocagül de vakfın yatırım desteğiyle iş kazalarını önlemek ve sıfır kaza hedefine ulaşabilmek için İSG'ye yenilikçi bir çözüm getirecek olan İSG teknolojilerinin yaygınlaştırılması projesini hayata geçirdiklerini dile getirerek, "İşletmeler için de kullanımı gayet kolay, ek donanım gereksinimi olmayan bu yazılım platformunun mevcut kameralara entegrasyonuyla üretim sahasındaki iş kazası risklerini önceden belirleyebilecek ve önleyebileceğiz. Projede çalışanlarımızın sağlığını en üst seviyede korurken, aynı zamanda işletmeler için kazalar nedeniyle meydana gelen üretim ve maddi kayıpları da minimuma indirmeyi hedefledik. Böylelikle çalışanlarımızın can güvenliğini koruyabilecek, işletmelerimizin üretim kapasitesini artırabilecek ve doğrudan ülkemizin küresel rekabet gücüne katkı sunabileceğiz." ifadelerini kullandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Muhittin Bilge ise Türkiye'de 29 milyon, dünyada 3 milyar iş gücü bulunduğunu, bununla birlikte her gün yaklaşık 1 milyon iş kazasının yaşandığını belirterek, iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu her yıl 2,3 milyon insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakanlığın, istihdamdan çalışma şartlarına, sosyal güvenlikten mesleki eğitime, iş sağlığı ve güvenliğinden yurt dışında çalışan vatandaşların haklarının korunmasına kadar geniş bir alanı ve toplumun büyük bir kesimini kapsayan çalışmalar yürüttüğünü anlatan Bilge, bu çerçevede iş sağlığı ve güvenliği koşullarının istenen seviyeye gelmesi amacıyla 6331 sayılı kanunun 2012 yılında yayımlandığını hatırlattı.

- "Ülkemizde ciddi sayıda nitelikli İSG profesyoneli sahada aktif olarak görev almaktadır"

Bilge, bu düzenlemeyle özel kamu ayrımı gözetmeksizin çalışanların görüşlerinin alındığı ve eğitimin ön planda tutulduğu, acil durum ve risk değerlendirmesi gibi önleyici bir yaklaşımı benimseyen bir paradigmaya gidildiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında iş verene danışmanlık yapmak üzere bugüne kadar Bakanlığımızca 2 bin 442 ortak sağlık ve güvenlik birimi ve 74 bin 260 iş güvenliği uzmanı, 28 bin 417 iş yeri hekimi ve 32 bin 903 diğer sağlık personeli yetkilendirilmiştir. Ülkemizde ciddi sayıda nitelikli İSG profesyoneli sahada aktif olarak görev almaktadır. Ülkemizde 2002 yılında çalışan sayısı 6,5 milyon civarındayken 2020 yılında 20 milyon civarına çıkmıştır. Yani çalışan sayımızda, bu yıllarda yüzde 206 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Yüz binde ölümlü iş kazası ve meslek hastalığı oranı, 2002 yılında yüz binde 13,4 iken 2020 yılında yüz binde 6,2 olmuş, yani yüzde 53,7 oranında iyileşme sağlanmıştır. Günden güne iş sağlığı ve güvenliğine verilen önem arttıkça, iş kazaları ve meslek hastalığında meydana gelen aksaklıklar da giderilmekte ve iyileşmeler gözle görülür şekilde artmaktadır. Projeyle iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini geliştirme süreçlerine yapay zekayı dahil ederek, kazaların önlenmesi için yapılacak çalışmalar çok kıymetli ve çok değerlidir. Her zaman söylediğimiz gibi, önlemek ödemekten ucuzdur. "

GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, projenin imza törenine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, GEBKİM tarafından da 2021 yılının başlarında "Sıfır Kazaya Yolculuk" süreci başlatıldığını belirtti.

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Aracı, temmuz hayata geçirmeyi planladıkları "Acil Müdahale Yazılımı" projesiyle OSB içerisinde otonom şekilde devriye atacak insansız hava araçlarının, herhangi bir tehlike durumunda otomatik olarak yetkililere haber ulaştıracak şekilde tasarlandığını aktardı.

Konuşmaların ardından Intenseye Üst Yöneticisi (CEO) Sercan Esen de projeyle ilgili sunum yaptı.

Daha sonra projenin ana paydaşlarından Hinginar, Kocagül ve Esen protokolü imzaladı.

Törene, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve proje paydaşları katıldı.

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