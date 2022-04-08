Mahir Ünal: Bugün Türkiye bölgesinde bir küresel güç olarak anılıyor

Ünal, Kahramanmaraş'ta yenilenen Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılışında yaptığı konuşmasında, öğrenciyken en çok uğradıkları yerlerin terminaller olduğunu söyledi.

Eğitim ve tedavi için sürekli şehir dışına çıkmak zorunda kaldıklarını ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız şehirler ne eğitim ihtiyacımızı ne de sağlık ihtiyacımızı karşılamazdı. Hastalarımızı terminalden uğurlardık. Ankara'daki hastanelere giderdi hastalarımız. Şimdi gençler bunu hatırlamıyor, terminaller acıların, vedaların ve kavuşma duygularının yaşandığı yerlerdi. Hamdolsun bugüne geldiğimizde bütün şehirlerimiz kendi kendine yeten şehirler haline geldi. Artık şehirlerimiz, sağlığıyla, eğitimiyle, ulaşımıyla bir ayrılık değil kavuşma yeri haline geldi. Artık terminaller bir ayrılık değil bir kucaklama yerine dönüştü. Artık her şehirde bir havaalanı, terminal binası mevcut. Bu salgın dönemi bize gösterdi ki her şehrin kendi ihtiyaçlarını tedarik edecek şekilde planlanması gerekiyor. Bugün özellikle Avrupa'da yaşanan en temel sorun nedir biliyor musunuz? Üretim eksikliğinden kaynaklanan temel gıda maddelerinde ortaya çıkan tedarik zincirindeki kırılma. Yani istediğiniz kadar paranız olsun eğer o para size o temel gıda maddelerini alacak imkan sunmuyorsa, anlamı yok. Hatırlayın; İngiltere'de bir dönem benzin sorunu yaşandı. Neden? Çünkü taşımayı sağlayan yüz bin şoföre ihtiyaç olduğu için bir anda koca İngiltere'de Londra'da benzin bulunamaz hale geldi."

Kahramanmaraş'ı erişilebilen, ulaşılabilen her şehre en iyi şekilde erişim sağlanan yollara kavuşturduklarını aktaran Ünal, "Ulaştırma Bakanı'mız dedi ki dünyada asfaltla edebiyatı buluşturabilecek Kahramanmaraş'tı onu da yaptınız. Edebiyatla asfaltı buluşturduk edebiyat yolu yaptık. Bu çok kıymetliydi. Bugün sadece belediyemiz bir günde 60 milyonluk yatırımın açılışını yapıyor." dedi.

- "Bu ülkede 80 yılda yapılamayanları 20 yıla sığdırdık"

Türkiye'nin geçmişte 75 sente muhtaç olduğunu anlatan Ünal, şunları söyledi:

"Hastanelerde çektiğimiz çileleri kabullenmiştik. Ulaşım, erişim zaten hak getire. Ama bugün biz 50'lerin, 60'ların, 70'lerin, 80'lerin, 90'ların, 2000'lerin sorunlarını konuşmuyoruz. Hamdolsun bu sorunları çözdük. Biz bugün, bugünün sorunlarını konuşuyoruz. Sorun çözme kapasitesi AK Parti'de var. Kimse kusura bakmasın, altılı masanın etrafında nasıl oturacağına karar veremeyenler, beraber bir çizgi halinde yürümeyi beceremeyenler, bu ülkeyi yönetmeye talip olanlar önce dönsün becerilerine, deneyimlerine, yapabilme kapasitelerine sürdürebilirliklerini ve çözüm kapasitelerine baksınlar. Biz bu ülkede 50-60 yılın sorunlarını çözdük. Biz bu ülkede 80 yılda yapılamayanları 20 yıla sığdırdık. Bugün Türkiye bölgesinde bir küresel güç olarak anılıyor. Evelallah bugünün sorunlarını da çözecek güçteyiz. Bu milletin bize teveccühü devam ettiği sürece AK Parti olarak el ele verip Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Allah'ın izniyle bugünün sorunlarını da çözeriz, bundan emin olun."

Törene, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile diğer ilgililer katıldı.