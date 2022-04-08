Resmi Gazetedeki 'üniversite' hatası düzeltildi
08.4.2022 tarihli Resmi Gazetede atama kararları yayımlanmıştı. Bu kararlardan biri de, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emre ALKİN'in atanmasına ilişkindi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında karar yeniden yayınlanarak hata düzeltildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Nisan 2022 14:19
08.4.2022 tarihli Resmi Gazetede atama kararları yayımlanmıştı. Bu kararlardan biri de, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emre ALKİN'in atanmasına ilişkindi.
Gün içinde çıkan mükerrer Resmi Gazetede ise yapılan hata düzeltildi. İşte Resmi Gazete'nin mükerrer yayında yer alan düzeltme açıklaması...
"08/04/2022 tarihli ve 31803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 07/04/2022 tarihli ve 2022/127 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında sehven yer alan "İstanbul Ayvansaray Üniversitesi" ibaresi "İstanbul Topkapı Üniversitesi" şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız