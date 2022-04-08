Uzman doktor sokak ortasında öldürüldü
Denizli'nin Acıpayam ilçesine uzman doktor, sokak ortasında tartıştığı ve aynı zamanda atlarına bakıcılık yapan kişi tarafından öldürüldü.
Kaynak : DHA
Eklenme : 08 Nisan 2022 14:26
Olay, öğle saatlerinde Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aslen Konyalı olan ve Acıpayam ilçesinde yaşayan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, aynı zamanda çiftliğinde hobi olarak beslediği atlara bakıcılık yapan kişiyle sokak ortasında karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine üzerinde taşıdığı silaha sarılan şüpheli, Dr. Naim Ünsal'a defalarca ateş etti.
Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Dr. Ünsal'ın cenazesi aynı zamanda görev yeri olan Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilgili soruşturma devam ediyoMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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