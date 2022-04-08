Yoğun kar yağışı sonrası ani sıcaklık artışı heyelanları artırıyor

Şanlıurfa İş-Kur İl Müdürü görevden alındı
Şanlıurfa İş-Kur İl Müdürü görevden alındı
TBMM'de sandalye sayısı 580'e inebilir
TBMM'de sandalye sayısı 580'e inebilir
'Fuarların bu yıl yeniden başlamasından memnuniyet duyuyorum'
'Fuarların bu yıl yeniden başlamasından memnuniyet duyuyorum'
Asansörde maske takmayan zabıt katibi açığa alındı
Asansörde maske takmayan zabıt katibi açığa alındı
Uzman çavuş, kendini darp eden ünlü doktoru öldürdü
Uzman çavuş, kendini darp eden ünlü doktoru öldürdü
Resmi Gazetedeki 'üniversite' hatası düzeltildi
Resmi Gazetedeki 'üniversite' hatası düzeltildi
Müteahhitlerin gözü 'fiyat farkı' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
Müteahhitlerin gözü 'fiyat farkı' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Yerel yönetim personeline nakdi yemek yardımı
Yerel yönetim personeline nakdi yemek yardımı
Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Melek Mızrak Subaşı seçildi
Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Melek Mızrak Subaşı seçildi
Şehirlerarası otobüs biletlerine zam
Şehirlerarası otobüs biletlerine zam
Fiyatlar düştü, benzin ve motorine indirim geliyor
Fiyatlar düştü, benzin ve motorine indirim geliyor
Ara tatilde öğretmenlere kadına yönelik şiddet eğitimleri başlıyor
Ara tatilde öğretmenlere kadına yönelik şiddet eğitimleri başlıyor
Bakan Yanık: Nüfusun yoğun olduğu yerlere ikinci ŞÖNİM açacağız
Bakan Yanık: Nüfusun yoğun olduğu yerlere ikinci ŞÖNİM açacağız
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
ESK, ucuz et satışına başladı
ESK, ucuz et satışına başladı
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
Altın yükselir mi, düşer mi?
Altın yükselir mi, düşer mi?
Sabah yazarından Tarım Bakanı'na: Şimdi değilse ne zaman Sayın Bakan!
Sabah yazarından Tarım Bakanı'na: Şimdi değilse ne zaman Sayın Bakan!
4 Kamu kurumu toplamda 434 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu toplamda 434 personel almak için ilana çıktı
Bakan duyurdu...Mecburi hizmet süresi düzenlemesi Meclis'ten geçti
Bakan duyurdu...Mecburi hizmet süresi düzenlemesi Meclis'ten geçti
Vergi ve ekonomi paketini içeren kanun, Genel Kurul'da kabul edildi
Vergi ve ekonomi paketini içeren kanun, Genel Kurul'da kabul edildi
Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracı hattan indirildi
Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracı hattan indirildi
Bakan Koca'dan sonra hastane de 'Nisa bebek' açıklaması yaptı
Bakan Koca'dan sonra hastane de 'Nisa bebek' açıklaması yaptı
Erdoğan: Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük
Erdoğan: Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimi tamamlandı
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimi tamamlandı
Vaka sayıları 10 binin altına geriledi
Vaka sayıları 10 binin altına geriledi
'Savcı görme engelli avukatı aşağıladı' iddiası HSK'ya taşındı
'Savcı görme engelli avukatı aşağıladı' iddiası HSK'ya taşındı
'Sınıf öğretmeni, öğrencisine şiddet uyguladı' iddiasına soruşturma
'Sınıf öğretmeni, öğrencisine şiddet uyguladı' iddiasına soruşturma
Borsa kapanış rekorunu bir üst puana taşıdı
Borsa kapanış rekorunu bir üst puana taşıdı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yoğun kar yağışı sonrası ani sıcaklık artışı heyelanları artırıyor

Son günlerde Bolu, Kastamonu, Ordu ve Kars'ta meydana gelen heyelan olaylarını yorumlayan uzmanlar, bu yıl Türkiye'nin tamamının yüksek miktarda kar yağışı aldığını ve ani sıcaklık artışlarıyla eriyen karların heyelanları tetiklediğini belirtti.

Eklenme : 08 Nisan 2022 14:29
Yazdır
Yoğun kar yağışı sonrası ani sıcaklık artışı heyelanları artırıyor

Jeolojik ve jeomorfolojik süreçlerin bir parçası olan heyelan, toprak zemin veya kaya türü yapıların yamaçlarda oluşan eğim yönünde hareket etmesi şeklinde tanımlanıyor.

Heyelan, kütle hareketleri olarak ifade edilmekle birlikte kaya düşmesi, akma, devrilme, düzlemsel-dairesel kayma gibi öznel sınıflandırmalara da tabi tutuluyor.

Heyelan; denetleyici ve tetikleyici nedenler olmak üzere iki şekilde meydana gelirken, denetleyici nedenler; heyelanın meydana geldiği malzeme türü, yamaç eğim değerleri, arazi örtüsü (orman, tarım arazisi, yerleşim) gibi çevresel faktörlerden oluşuyor.

Tetikleyici nedenlerle gelişen heyelanda ise yapay ve doğal titreşimler (patlatma etkileri-depremler), yağışlar, yamaçlara kazı-dolgu yapılması gibi insan faaliyetleri gibi etkenler söz konusu oluyor.

- "Bolu tüneli geçiş güzergahı, Kuzey Anadolu Fay Hattı içerisinden geçmektedir"

Son dönemde yaşanan heyelanlarla ilgili AA muhabirine bilgi veren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Akgün, Bolu Tüneli geçiş güzergahı dünyanın en aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı içerisinden geçtiğini anımsattı.

Akgün, "Bu alandaki kayaçlar son derece ezilmiş, deforme olmuş ve örselenmiş olup, çoğu yerde heyelan oluşumuna uygun ve ayrışma olarak tarif ettiğimiz jeolojik sürecin ürünleri olan toprak zeminler olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Ordu başta olmak üzere Doğu Karadeniz'de meydana gelen heyelanların da çoğunlukla bölgenin heyelan sürecine uygun jeolojik, jeomorfolojik ve arazi kullanım faaliyetleri ile denetlendiğini anlatan Akgün, şöyle dedi:

"Özellikle bölgede kış aylarında yağan karların erime sürecine, dolayısıyla toprak zemini doygun hale getirmesiyle birlikte bölgenin heyelana çok daha duyarlı hale geldiğini söylemek gerekir. Dolayısıyla bu bölgede bahar aylarından itibaren yaz aylarını da kapsayan bir süreçte heyelanların meydana gelmesi çok beklenir bir durumdur. 'Bu durum nasıl yönetilebilir?' sorusuna esas olarak odaklanmak gerekiyor. Son yıllarda oldukça önemli adımlar atıldığını görmekle birlikte halen istenilen düzeyde olamadığını da kabul etmek gerekir."

Akgün, heyelanın tek başına doğal bir süreç olduğunu ve insan ile etkileşime geçmesi durumunda afet boyutuna ulaştığını dile getirerek, şunları belirtti:

"Bu noktada, doğal jeomorfolojik ortamlarda heyelana duyarlı alanların mümkün mertebe bilinmesi ve bu alanlara insan müdahalesi olması durumunda ortaya çıkabilecek zararların azaltılması veya önüne geçilmesiyle ilgili atılması gerekli adımları konuşmak önemli. İnsan faaliyeti olarak adlandırabileceğimiz her tür mühendislik faaliyetlerinde, olası faaliyetin gerçekleştirileceği alanların heyelan gelişimi bakımından duyarlılıklarının bilinmesi ve buna göre uygun mühendislik çözümlerinin uygulanması gerekli. Türkiye'de heyelan bakımından hemen hemen tüm bölgelerinde duyarlı alanları görmekteyiz. Ancak, Karadeniz Bölgemizin gerek doğu ve gerekse batı bölümleri ülkemizin heyelan bakımından en duyarlı alanlarıdır."

- "Yüksek miktarda kar yağışı ve ani sıcaklık artışları, heyelanları tetikleyen süreci başlangıcını oluşturuyor"

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Katı Yer Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Görüm ise Türkiye'de son günlerde gelişen heyelan olaylarına ilişkin, "Bu yıl kar açısından Türkiye'nin tamamı yüksek miktarda yağış aldı. Toplam kar kalınlıklarında ve karlı gün sayısındaki anomaliler sonrası dönemi izleyen ve geçtiğimiz hafta etkisini büyük ölçüde hissettiğimiz ani sıcaklık artışları, heyelanları tetikleyen zincirleme sürecinin başlangıcını oluşturuyor." dedi.

Büyük ölçekte eriyen kar sularının nehir akımlarında ani piklere sebep olabileceğini dile getiren Görüm sözlerine şöyle devam etti:

KAPAT [X]

"Olaylar, hızları itibariyle potansiyel olarak katastrofik yıkımlara yol açabilirler. 17 Mart 2005'de Sivas Koyulhisar, Sugözü Mahallesi'nde ortalama hızı saniyede 6 metrenin üstünde olan akma tipindeki heyelan 15 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Buna benzer 30'un üzerinde heyelan 17 Mart 2005 günü ani kar erimeleri ile tetiklenmişti. Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de her beş yılda bir ani kar erimeleri ile bu tip heyelanlar gelişmektedir. Bu sene yaşanan heyelan hadiselerinde can kaybı nispeten düşük fakat yıkılan ve ağır hasarlı ev sayısı şimdiden 80'in üzerinde olduğu biliniyor. Bu bilançonun orta şiddetteki bir depremin zararlarından daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz."

- "En büyük risk Karadeniz'de"

Görüm, Türkiye'de heyelan ve buna bağlı ölümler açısından Karadeniz Bölgesi, il bazında Trabzon, Rize, Zonguldak, Düzce, Bartın, Ordu ve Giresun'un öne çıkan iller olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Doğu Anadolu'da özellikle Erzurum, Muş, Bingöl başta olmak üzere Van ve Hakkari'de heyelan olayları yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Çatak (Trabzon), Senirkent (Isparta), Kuzulu (Sivas) gibi münferit heyelanlarda da büyük can kayıpları yaşamış ve halen yüksek riskler taşıyan alanlarımız mevcuttur. Türkiye ortalama yükseklikler bakımından ele alındığında yamaç eğimlerinin yüksek olduğu dağlık bir ülkedir. Değişen iklim koşulları ve artan nüfus gelecekte heyelan tehlikesini ve riskini giderek artıracaktır. Bu bakımdan planlamaya, bu tip tehlikelere İlişkin süreçleri daha iyi anlamak için daha çok araştırmaya ihtiyacımız var."

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü çatısı altında heyelan konusunda birçok farklı çalışma yürütüldüğünü ifade eden Görüm, bu çalışmalarla, Türkiye'deki heyelanları, bunu tetikleyen süreçlerin ve hazırlayan koşulların dinamik etkilerini daha iyi anlayarak gelecekteki riskleri azaltmaya çalıştıklarını aktardı.

Görüm, 1991'den bu yana gerçekleşmiş heyelanların veri tabanını oluşturdukları bilgisini veren Görüm, "Bu, son 30 yılda gerçekleşen heyelanların tehlikesinin çok daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. En büyük amaçlarımızdan biri 'heyelan erken uyarı sistemleri'ni ülkemizde heyelan frekansının yüksek olduğu alanlarda tesis edebilmek." ifadesini kullandı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Mardin Nusaybin'de toz taşınımı etkisini sürdürüyor
Mardin Nusaybin'de toz taşınımı etkisini sürdürüyor
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu
Asılsız 112 çağrılarının yüzde 14'ünü SIM kartsız aramalar oluşturdu
Asılsız 112 çağrılarının yüzde 14'ünü SIM kartsız aramalar oluşturdu
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
'İftarda çorbadan sonra 10 dakika ara vermek sindirimi kolaylaştırır'
'İftarda çorbadan sonra 10 dakika ara vermek sindirimi kolaylaştırır'
Trabzon'da uçak seferleri yeniden başladı
Trabzon'da uçak seferleri yeniden başladı

Bu Habere Tepkiniz

Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu

Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu

Eşi özel sektörde çalışan memurların eş durumu tayininde primin ödendiği yer sorunu
MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi

MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ''Yetkili Sendika Belirleme Çalışmaları'' konulu yazıyı illere gönderdi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı

Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı

Toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, İtfaiye ve zabıta personeli ile Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek yardımı verilmesine imkan sağlayan düzenleme yürürlüğe girdi.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?

Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?

Milli Eğitim Bakanlığının 2022 yılında kaç öğretmen alacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamadı
Tarım Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alındı

Tarım Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Tarım ve Orman Bakanı Yardımcıları; Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Bu isimlerin yerine; Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.
Rektör yardımcısı veya dekana makam/hizmet aracı tahsisi yapılabilir mi?

Rektör yardımcısı veya dekana makam/hizmet aracı tahsisi yapılabilir mi?

Üniversitelerde Rektör dışında herhangi akademik veya idari bir göreve makam veya hizmet aracı tahsisi yapılamaz.
Sivil Savunma uzmanları disiplin yönetmeliği davasını kazandı

Sivil Savunma uzmanları disiplin yönetmeliği davasını kazandı

Sivil Savunma uzmanları disiplin amirlerinin il müdür yardımcıları şeklinde belirlenmesi yönündeki yönetmelik düzenlemesini iptal ettirdi.
Cumhurbaşkanlığı tüm birimleri uyardı: Nereye başvurulacağını söyleyin

Cumhurbaşkanlığı tüm birimleri uyardı: Nereye başvurulacağını söyleyin

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, idari işlemlerde dava açma yolları ve süresinin gösterilmesini istedi.
MEB, ödül yönergesinde değişiklik yaptı

MEB, ödül yönergesinde değişiklik yaptı

MEB ödül yönergesinde değişiklik yaptı. Yönergenin "Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi" başlıklı 13. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Üstün Başarı Belgesi alarak ödül almaya aday olan personelden sıralama listesinde kontenjan dışında kalanlar, sonraki yıllarda yeniden değerlendirmeye alınır." hükümleri, Yönergenin "Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar " başlıklı 11.madesi 1. fıkrasındaki; "ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" şartına aykırıdır.
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Yargı 28.Bölüm 2. Fragmanı

Yargı 28.Bölüm 2. Fragmanı

Yargı 28.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Yargı dizisinin yeni bölümü 10 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Orman Genel Müdürlüğü Geçici 5000 İşçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü Geçici 5000 İşçi alacak

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Diğer Orman İşçisi pozisyonunda 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 15 nisan 2022
Kültür Park'ta gençleştirme operasyonu

Kültür Park'ta gençleştirme operasyonu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 67 yıldır Bursalılara hizmet veren Reşat Oyal Kültür Parkı'nı günümüz şartlarına göre modernize etme çalışmaları kapsamında Reşat Oyal Kültür Parkı Kentsel Tasarım ve Açıkhava Tiyatrosu Fikir Projesi hazırlandı.