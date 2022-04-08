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'İkinci elde 9 milyon aracın alınıp satıldığı Avrupa'nın en büyük pazarlarından biriyiz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, VavaCars Ekspertiz ve Yenileme Merkezi ve bunun gibi girişimlerin sektöre büyük katkı sağlayacağını belirterek, "VavaCars, önümüzdeki dönemde Türkiye'ye 200 milyon dolara yakın yatırım yaparak ciddi bir istihdam sağlayacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Nisan 2022 15:18
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'İkinci elde 9 milyon aracın alınıp satıldığı Avrupa'nın en büyük pazarlarından biriyiz'

Bakan Varank, törende yaptığı konuşmada, bu haftayı otomotivle geçirdiklerini belirterek, hafta başında Türkiye'nin Otomobili TOGG'un Gemlik'teki testlerine katıldıklarını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı ile birlikte Türkiye'nin Otomobili'nin teknolojisini ve gücünü test ettiklerini aktaran Bakan Varank, "Ziyadesiyle memnun olduğumuz bir testti. Türkiye'ye yansımaları da güzel oldu. Dün Gölcük'teydik. Türkiye özellikle ticari araç üretiminde önemli kabiliyetleri olan bir ülke. Türkiye'nin önemli markalarından Ford Otosan'ın ilk defa yüzde 100 elektrikli bir ticari aracının banttan inme törenini gerçekleştirdik. Böylelikle, Avrupa'nın en güçlü elektrikli ticari aracı Türkiye'de üretilmiş oldu. Bursa'da ziyaret ettiğim mekanlardan bir tanesi de PILOTCAR'dı ve mikro mobilite diyebileceğimiz elektrikli golf araçları ve küçük taşıma araçlarında yeni bir sektör olan bu alanda yatırımlar yapmış, Amerika'ya ihracat yapıyor." diye konuştu.

- "Türkiye, ikinci el piyasasında Avrupa'nın en büyük pazarlarından biri"

Bakan Varank, bu hafta yaşadıkları tecrübenin Türkiye'deki otomotiv endüstrisinin nasıl hızlı geliştiğini ve aynı zamanda dünyadaki trendleri de nasıl yakından takip ettiğini gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, yılda 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip. 30 milyar doların üzerinde ihracat yapabilen çok ciddi bir üreticiyiz. Yeni araç satışları 700-800 binler civarında olsa da ikinci el piyasasında da otomobilde yaklaşık 6 milyon; ticari araçları, iş makinelerini ve traktörleri kattığınızda 9 milyon aracın alınıp satıldığı Avrupa'nın en büyük pazarlarından biri. Böylesine büyük ve dinamik bir pazarda ikinci el satışları ekonomide önemli bir yer tutuyor.

Geleneksel olarak galerici esnafımızın yaptığı bu iş artık teknolojiyle buluştu. 6 milyon otomobilin geçen sene 2 milyonunun online alışveriş siteleri vasıtasıyla satıldığını görüyoruz. Bu da çok ciddi bir rakam ve bunun giderek artacağını düşünüyoruz. Bu sektörde yeni teknolojilerin, yeni trendlerin, VavaCars gibi elektronik ticaret ve teknoloji firmalarının devreye girmesiyle vatandaşlarımızın çok daha rahat, çok daha güvenli, çok daha kolay ikinci el otomobil alıp satabileceği bir zamana geliyoruz."

- "200 milyon dolara yakın yatırımla ciddi bir istihdam sağlayacak"

Galerici esnafının kendisini hafta başında ziyaret ettiğini aktaran Bakan Varank, "Onlara dedim ki 'online alışverişe nasıl bakıyorsunuz?'. Dediler ki 'biz her türlü rekabete açığız. Yeter ki piyasa rekabetçi olsun.' Galerici esnafımız da teknolojiye ve rekabete hazır. İnşallah bunun gibi girişimlerle Türkiye'deki bu pastayı daha fazla büyüteceğiz. VavaCars yabancı bir yatırımcının Türkiye'deki potansiyeli görüp burada yaptığı bir yatırım ve bunu şu anda sadece Pakistan'a ihraç eden bir yatırım ama bunun devamı gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank, Türkiye'yi katma değerli teknolojiyle büyütmek istediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun gibi girişimler özellikle ekosisteme, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Gönlümüzde yatan Türkiye'den milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirketlerin hızlıca artması. İnşallah bu tip girişimlerle de biz bunları ülkemizde göreceğiz. Şu anda 6 'unicorn'umuz, bizim ifademizde 'Turcorn'umuz var. 2023 yılına kadar bunun 10'u ve üzerini bulacağına da yürekten inanıyoruz.

İkinci el otomotiv satışlarında güven çok önemli. Bu manada vatandaşlarımızın özellikle ekspertiz yaptırırken, Türk Standartları Enstitüsü'nden belgelendirilmiş firmaları tercih etmeleri önemli. Türk Standartları Enstitüsü'yle, ekspertiz yapan şirketleri denetim altına alıyoruz. Hem burada kullandıkları makine teçhizatın kalibrasyonuna bakıyoruz hem de süreçlerini belgelendiriyoruz. Bugün güzel bir girişimin resmi açılışını yapacağız. VavaCars Ekspertiz ve Yenileme Merkezi ve bunun gibi girişimler sektöre büyük katkı sağlayacak. Burada girişimcimizi ve yatırımcımızı gerçekten tebrik ediyorum. VavaCars, önümüzdeki dönemde Türkiye'ye 200 milyon dolara yakın yatırım yaparak ciddi bir istihdam sağlayacak."

﻿VavaCars Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci de VavaCars olarak Türkiye'de 3'üncü yaşlarını kutladıklarını belirterek, "İkinci el araç alım satımında dijital bir dönüşüme imza atıyoruz. Tüm Türkiye'deki müşterilerimizin güvenli bir şekilde kurumsal bir firmadan en ekonomik şartlarla araçları almasına vesile oluyoruz. Bakanımızın da koyduğu hedef doğrultusunda inşallah önümüzdeki bir yıl içerisinde başka ülkelere de yayılarak Türkiye'den 'Turcorn' dediğimiz yeni bir şirketin daha listeye girmesine vesile olacağız." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından VavaCars Pendik Ekspertiz ve Yenileme Merkezi'ni gezen Bakan Varank, merkezde çalışan işçilerle sohbet etti ve bilgi aldı. Açılış etkinliği, VavaCars Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci tarafından açılış anısına Bakan Varank'a hediye takdimi ve işçilerle hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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