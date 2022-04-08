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Şanlıurfa İş-Kur İl Müdürü görevden alındı

Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü ve yardımcısı görevden alındı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Nisan 2022 15:38
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Şanlıurfa İş-Kur İl Müdürü görevden alındı

İddiaya göre, SGK Başkanlığı Şanlıurfa'da faaliyette bulunan bir tekstil firmasının sigorta primlerinde usulsüzlük belirledi. İnceleme sırasında bu firmanın Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu ile ortak eğitim kursları düzenleyip çeşitli faaliyetlerde bulunduğu görülünce, İŞ-KUR Şanlıurfa İl Müdürlüğü uyarıldı.

Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre, Ancak, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü SGK'nın uyarılarını dikkate almayarak hakkında usulsüzlük iddiaları bulunan firma ile ilişkisini sürdürdü. SGK Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucu iddiaya göre, personel istihdam edilmeden edilmiş gibi gösterilerek haksız kazanç elde edilmesi gibi birçok şekilde usulsüzlük iddiası üzerine Şanlıurfa Çalışma İl Müdürü ve Müdür Yardımcısı dün görevden alındı.

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