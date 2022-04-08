Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yeni atama

Tarım Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Tarım ve Orman Bakanı Yardımcıları; Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Bu isimlerin yerine; Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.