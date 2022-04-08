İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a 'Genel Kurul' davası
İstanbul Valiliği, Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Galatasaray'a dava açtı.
Kaynak : NTV
Eklenme : 08 Nisan 2022 16:23
VALİLİK HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Valiliği dernek ve ilgili kişilerin zararlarının önüne geçilmesi için konuyu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı. Bu sebeple Galatasaray'a dava açıldı.
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Başkan Burak Elmas, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ü kulübe çağırdı. Elmas, kulübün avukatlarını da toplantıya davet etti. Stattaki toplantıda durum değerlendirilmesi yapılacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız