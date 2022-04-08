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16 yıl önce öldürülen gencin katili babası çıktı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Cemal Serin'in (18) 16 yıl önce öldürülüp cesedinin yakılmasıyla ilgili babası İsmet Serin (58) tutuklandı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 08 Nisan 2022 16:46
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16 yıl önce öldürülen gencin katili babası çıktı

Tuzluca ilçesi Aşağı Mahalle Çöplük mevkisinde 19 Ağustos 2006'da öldürülüp yakılmış erkek cesedi bulundu. Yapılan inceleme ve araştırmalarda cesedin Cemal Serin'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili yürütülen çalışmalardan o dönem sonuç alınamadı, Cemal Serin'in katiline ulaşılamadı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, geçen yıl Cemal Serin dosyasını yeniden açtı. O dönem toplanan delilleri ve ifadeleri yeniden gözden geçiren ekip, 6 ayda İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa'da cinayetle ilgisi ve bilgisi olabileceği düşünülen 11 şüpheli tespit etti. Titiz bir çalışma yürüten ekiplerin yapılan detaylı araştırmasında şüpheli sayısı 5'e indi.

Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Mart'ta operasyon düzenlendi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 55 personelin katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında Cemal Serin'in babası İsmet Serin'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 ayrı adreste yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 18 tarihi eser niteliğinde altın sikke ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cemal Serin'in babası 6 çocuk babası İsmet Serin 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Diğerleri ise serbest bırakıldı. İsmet Serin'in mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

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