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Bakan Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi'ni yeni görevine uğurladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi'ni kuyubaşı vanasını Türkali-2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Filyos Limanı'ndan uğurladı. Bakan Dönmez, "Haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz'i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Nisan 2022 18:11
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Bakan Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi'ni yeni görevine uğurladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine 2018'de katılan Yavuz Sondaj Gemisi, Türkali-2 kuyusuna kuyubaşı vanasını indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Filyos Limanı'nda düzenlenen tören ile uğurlandı. Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmasında, "Varsa, mutlaka bulacağız" diyerek Karadeniz'de aramalara başladıklarını belirterek, "Hamd olsun Cenab-ı Hak yüzümüzü kara çıkarmadı. Filyos'ta hummalı bir çalışma sürüyor uzun zamandır. Bütün gayretimiz Karadeniz gazının ilk fazını 2023'te milletimizin hizmetine sunmak. Bugüne kadar Karadeniz'de 8 kuyumuzun sondajını tamamladık. 1 kuyuda da arama sondajımız devam ediyor. Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularında alt tamamlama operasyonlarını ve farklı seviyelerde yapılması planlanan test çalışmalarını tamamladık. Deniz tabanı etüt çalışmalarımızı bitirdik" diye konuştu.

Karadeniz'in derinliklerindeki gazı gün ışına çıkarmak için gemilerde yoğun bir mesai harcandığına dikkat çeken Bakan Dönmez, "Bugün de yaklaşık 6 aylık bir hazırlığın ardından, Yavuz Sondaj Gemimizi Karadeniz'deki ilk görevine uğurlayarak sahadaki faaliyetlerimize önemli bir ivme daha kazandırmış olacağız. Yavuz'un 10 yıllık özel periyodik sörvey çalışmaları kapsamında; marin, sondaj ve kuyu kontrol sistem ve donanımlarının inspekte, bakım, test, yenileme ve yükseltme çalışmaları tamamlandı" dedi.

"Türkiye'nin üç gemisi de aynı anda Karadeniz'de görevde"

Bakan Dönmez, Yavuz'a Sakarya gaz sahasındaki üst tamamlama faaliyetlerini yürütmek için gerekli sistem ve ekipmanların yüklendiği bilgisini vererek, "Yavuz'u birazdan üst tamamlama operasyonlarını, yani Karadeniz gazını milletimizle buluşturmada önemli bir aşama olan kuyu başı vanasını deniz tabanına indirmesi için Türkali-2 kuyusuna uğurlayacağız. Fatih ve Kanuni Sondaj Gemilerimiz de Karadeniz'de faaliyetlerini sürdürüyor. Fatih, Gökçebey-1 kuyusunda sondajına devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemimizi de dün itibariyle alt tamamlama operasyonları için Türkali-5 lokasyonuna gönderdik. Yavuz'un da göreve başlamasıyla 3 gemimizle aynı anda Karadeniz'deki operasyonlarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Temmuz ayına kadar boruların tamamı Filyos'a gelmiş olacak"

Karadeniz gazının 2023'te sisteme verilebilmesi için Filyos Limanı'nda devam eden çalışmaların insanüstü olduğunu niteleyen Bakan Dönmez, "Deniz tabanı üretim sistemleri, deniz tabanı iletimi ile MEG boru hatları, kordon hattı, akış hatları ve kara üretim tesisi işlerini kapsayan mühendislik, tedarik, inşaat ve montaj sözleşmemizi imzaladık. Kıta yamacı ve deniz tabanı mobilizasyon işlerine başladık. Teslimat süresi uzun sürecek ekipmanların siparişini verdik. Peyderpey tamamlandıkça alana intikal ediyor hepsi. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda deniz tabanına sereceğimiz ilk boruların teslimatı gerçekleştirildi. Temmuz ayına kadar boruların tamamı Filyos'a gelmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Yavuz, Türkali-2'nin ardından diğer kuyulara geçerek oradaki üst tamamlama faaliyetlerinde görev alacak"

Yavuz'un görevinin, Türkali-2 kuyusunda kuyubaşı ekipmanlı başta olmak üzere deniz tabanına indirilecek kontrol ekipmanlarını ve sistemlerini yerleştirmek olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, "Kuyubaşı vanası 65 ton ağırlığında, yaklaşık 6 metre genişliğinde ve 5,1 metre uzunluğunda bir büyüklüğe sahip. Kuyubaşı içinde bulunan akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla üretilecek gazı kuyubaşından üretim-dağıtım haznesine iletecek. Teknolojik ve sofistike bir işlem olan kuyubaşı vanasının yerleştirilmesini uzaktan kumanda edilen robotlarla gerçekleştireceğiz. Yavuz, Türkali-2'nin ardından diğer kuyulara geçerek oradaki üst tamamlama faaliyetlerinde de görev alacak. Üst tamamlama faaliyetlerinin ardından boru hattını açtığımız kuyulara bağlayacağız" dedi.

Bakan Dönmez, son günlerde meydana gelen konjonktürel gelişmelerin "Daha Fazla Yerli, Daha Fazla Yenilebilir" ilkesiyle yürüttüklerini belirttikleri faaliyetlerin, Türkiye'nin geleceği adına ne kadar önemli olduğunun bir kez daha gözlemlenebildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sadece Karadeniz'de değil, Doğu Akdeniz'de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. 3 yıl önce Yavuz'u uğurlarken bölgedeki projeler için kilit ülkenin Türkiye olduğunu söylemiştik. Türkiye'nin her zaman iş birliğine açık olduğunu, bölgenin refahı ve huzuru için elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğini belirtmiştik. Her zaman görüşmeye, diyaloğa, konuşmaya açık olduğumuzu ifade etmiştik. Bugün geldiğimiz nokta yürüttüğümüz politikaların ne denli doğru, ayakları yere basan ve uzun vadeli olduğunu bir kere daha gösterdi."

"Haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz'i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz"

Bakan Dönmez, bugüne kadar hayata geçirdikleri uluslararası projelerin, Türkiye'nin referansı olduğunu kaydederek, "Bu projeler Türkiye'nin güvenilir, stabil ve stratejik bir partner olduğunu bir kez daha ispat etti. Biz, her zaman yapıcı bir tavırla, bütün tarafların hak ve menfaatlerini gözeten bir anlayışla hareket ettik. Bundan sonra da bu şekilde hareket etmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede, haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz'i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz. Doğal gaz kaynak çeşitliliğinin artması ve arz güvenliğinin sağlanması için kaynak ülke ve güzergah seçeneklerinin artmasından yanayız. Bu durum hem bizim hem de Avrupa'nın arz güvenliği için de önem taşıyor. Az önce de bahsettiğim gibi iş birliği içerisinde, uluslararası hukuka uygun, karşılıklı saygı temelinde istikrarı, barışı ve huzuru destekleyen her projede biz yer alacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yavuz Sondaj Gemisi, Bakan Dönmez öncülüğünde hazır bulunan tüm TPAO personeli ile Filyos Limanı'ndan uğurlandı.

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