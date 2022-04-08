Dalaman'da orman yangını sonrası milyonluk vurgun
Muğla'da, 29 Mart'ta Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 25 kişinin gözaltına alındığı operasyonun arkasından vurgun çıktı. Şüphelilerin, 10 Temmuz 2019'da Dalaman ilçesinde çıkıp, Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan ve 17 saatte söndürülen orman yangınında zarar gören 1380 hektar alanı kayıtlara 350 hektar olarak geçirdiği belirlendi. Kayıtlara geçirilmeyen 1030 hektarlık alanda kesimi yapılan 4 bin çam ağacının ise satılıp, parasının paylaşıldığı ileri sürüldü.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 ay süren teknik ve fiziki takibin
ardından 29 Mart'ta Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen
operasyonda; Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu, işletme şefleri Kadriye
Çiftçi ile Gökçe Şahin, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç
Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi muhasebecisi
Musa Kaya dahil 25 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki
aramalarda bilgisayar, evrak ve dijital materyallere el koyuldu.
20 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI
Gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığın
talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli de 1 Nisan'da adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin ayrı araçlarla getirildiği adliye bahçesinde ve çevresinde yoğun
güvenlik önlemi alındı. Klasörler dolusu evrak, jandarma personelince adliyeye
taşındı.
Şüphelilerden muhtar Vedat Karahan, Dalaman orman işletme şefleri
Kadriye Çiftçi ve Gökçe Şahin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu ve Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi
Muhasebecisi Musa Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık,
Dalaman Orman İşletme Müdürü Mutlu'nun serbest bırakılmasına itiraz etti.
VURGUN ORTAYA ÇIKTI
İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonun arkasındaki vurgun da ortaya
çıktı. Şüphelilerin, 10 Temmuz 2019'da Dalaman ilçesinden çıkıp, Fethiye'nin
turistik Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan ve 17 saatte söndürülen orman yangınında
zarar gören 1380 hektar alanı kayıtlara 350 hektar olarak geçirdiği belirlendi.
Kayıtlara geçirilmeyen 1030 hektarlık alanda kesimi yapılan yaklaşık 4 bin
çam ağacının ise Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç
Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan ile iş birliği yapılarak çeşitli illerde satılıp,
parasının paylaşıldığı ileri sürüldü.
Şüphelilerin sahte nakliye raporu, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçların
kesilmesi, ormana ait koylardaki işletmelerin usulsüz olarak kiraya verilmesi
gibi usulsüzlükler yaptıkları da öne sürüldü.
Usulsüzlükler nedeniyle kamu zararının yaklaşık 3 milyon lira olduğu kaydedildi.