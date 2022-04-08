Av. Kırıcı'dan avukatlık kanun teklifine tepki

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB), TBMM'de siyasi parti ziyaretlerinden bir gün sonra açıklanan kanun teklifini eleştirilere neden oldu. TBB, yasa teklifi için 'ihtiyaçtan uzak' değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Barosu Demokratik Sol Avukatlar Grubu Başkan Aday Adayı Avukat Veysel Kırıcı, avukatlık teklifini değerlendirdiği açıklamasında şunları söyledi.

"Tam da 5 Nisan Avukatlar Gününde TBMM'ne Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin bir kanun teklifi sunuldu.

Peki kanun teklifi içeriğinde ne var?

Yandaş baroların adli yardım ödeneğinden daha fazla pay almasını sağlamak var!

Asla kabul etmediğimiz çoklu baro sistemini devletin maddi kaynakları ile beslemek var!

Tüm baskılara rağmen, meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu tarafından desteklenmeyen ve her geçen gün üye sayısı azalan 2. baroları ayakta tutmaya çalışmak var!

Avukatların günden güne artan ekonomik sıkıntılarını çözmek yerine, adli yardım ücretine muhtaç etmeye ve ayrıştırmaya çalışılıyorlar.

Mesleğimizin onuruyla bağdaşmayan bu düzenleme ile avukatlar arasındaki birlik ve beraberliğin yıkılması hedefleniyor.

Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı, aynı zamanda baroların da tarafsızlığını ve bağımsızlığını gerektirir. Bu düzenlemeler ile baroların siyasileştirilmesi için bir adım daha atılıyor.

Öte yandan, doğrudan biz avukatları ilgilendiren bir konuda meslek örgütlerimizin görüşüne başvurulmadan TBMM'ne kanun teklifi sunulmasını da kabul etmiyoruz.

Bu yanlıştan bir an evvel dönülmesi için başta hukukçu milletvekilleri olmak üzere, Türkiye Barolar Birliği'ni ve tüm baroları tek ses olarak mücadele etmeye davet ediyorum."