Bakan Kurum: İstanbul'un kalbi Fikirtepe'de atacak

Ünlü doktoru öldüren uzman çavuş tutuklandı
Ünlü doktoru öldüren uzman çavuş tutuklandı
Bakan Koca paylaştı: Nisa bebekten sevindirici haber var
Bakan Koca paylaştı: Nisa bebekten sevindirici haber var
Mobil tarifelere yüzde 52,5 zam geldi
Mobil tarifelere yüzde 52,5 zam geldi
TÜİK'ten TÜFE hakkındaki tüm sorulara videolu yanıt
TÜİK'ten TÜFE hakkındaki tüm sorulara videolu yanıt
Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme
Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme
Vaka ve vefat sayıları düşmeye devam ediyor
Vaka ve vefat sayıları düşmeye devam ediyor
Şanlıurfa İş-Kur İl Müdürü ve Yardımcısı görevden alındı
Şanlıurfa İş-Kur İl Müdürü ve Yardımcısı görevden alındı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Dalaman'da orman yangını sonrası milyonluk vurgun
Dalaman'da orman yangını sonrası milyonluk vurgun
AYM'den milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'fazla mesai' kararı
AYM'den milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'fazla mesai' kararı
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a 'Genel Kurul' davası
İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a 'Genel Kurul' davası
Et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Okullarda ikinci ara tatil başladı
Okullarda ikinci ara tatil başladı
TBMM'de sandalye sayısı 580'e inebilir
TBMM'de sandalye sayısı 580'e inebilir
'Fuarların bu yıl yeniden başlamasından memnuniyet duyuyorum'
'Fuarların bu yıl yeniden başlamasından memnuniyet duyuyorum'
Asansörde maske takmayan zabıt katibi açığa alındı
Asansörde maske takmayan zabıt katibi açığa alındı
Resmi Gazetedeki 'üniversite' hatası düzeltildi
Resmi Gazetedeki 'üniversite' hatası düzeltildi
Müteahhitlerin gözü 'fiyat farkı' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
Müteahhitlerin gözü 'fiyat farkı' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Yerel yönetim personeline nakdi yemek yardımı
Yerel yönetim personeline nakdi yemek yardımı
Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Melek Mızrak Subaşı seçildi
Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Melek Mızrak Subaşı seçildi
Şehirlerarası otobüs biletlerine zam
Şehirlerarası otobüs biletlerine zam
Fiyatlar düştü, benzin ve motorine indirim geliyor
Fiyatlar düştü, benzin ve motorine indirim geliyor
Ara tatilde öğretmenlere kadına yönelik şiddet eğitimleri başlıyor
Ara tatilde öğretmenlere kadına yönelik şiddet eğitimleri başlıyor
Bakan Yanık: Nüfusun yoğun olduğu yerlere ikinci ŞÖNİM açacağız
Bakan Yanık: Nüfusun yoğun olduğu yerlere ikinci ŞÖNİM açacağız
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
ESK, ucuz et satışına başladı
ESK, ucuz et satışına başladı
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
Altın yükselir mi, düşer mi?
Altın yükselir mi, düşer mi?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Kurum: İstanbul'un kalbi Fikirtepe'de atacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fikirtepeli vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Bakan Kurum, "2 yılın sonunda toplam 11 bin bağımsız bölümü tamamlayacağız ve evine yerleşmeyen tek bir vatandaşımız kalmayacak. İstanbul'un kalbi Fikirtepe'de atacak" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Nisan 2022 21:49
Yazdır
Bakan Kurum: İstanbul'un kalbi Fikirtepe'de atacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ramazan ayının 7. gününde Kadıköy Fikirtepe'de düzenlenen iftarda Fikirtepeli vatandaşlarla bir araya geldi. İftarda mahalle sakinleriyle bir araya gelen Bakan Kurum, vatandaşlar ile yakından ilgilenerek sorunlarını dinledi.

"Şu ana kadar tüm yapıların tahliye ve yıkımını tamamladık"

Düzenlenen iftar programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biliyorsunuz İstanbul bir göç şehri. Bu aziz şehir, 50'lerden 90'lı yıllara kadar maalesef doğru, sağlıklı, kimlikli bir şekilde şehirleşemedi. Hepimiz, 'başımızı sokacak yer' dedik ve plansız, çarpık, güvensiz yerleşmeler yaptık. Bu yüzden de çok çeşitli sıkıntılarla boğuştuk durduk. Bu süreçte şehir büyüdükçe büyüdü. Bir zamanlar İstanbul'un çevresindeki herhangi bir mahalle olan Fikirtepe, bugün adeta şehrin tam göbeğinde yer alan bir bölge haline geldi. Maalesef Fikirtepe, o günlerden bu yana; altyapısı çok zayıf, depreme dayanıksız yapılardan oluşan, sosyal donatıları yetersiz bir bölge konumundaydı. Fikirtepe'yi 'Kentsel Dönüşüm Alanı' olarak belirledik. Ardından 'Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı' onaylandı. Bu dönemde; özel iştirakler ile malikler arasında sözleşmeler imzalanarak projelerin ilk adımları atıldı. Fakat çok çeşitli nedenlerle dönüşüm bir türlü gerçekleştirilemedi. Bu manzara karşısında boş duramazdık. Fikirtepeli sivil toplum kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla, tüm taraflarla görüştük, istişarelerde bulunduk. Sahadan aldığımız bilgilerle; her türlü olumsuzluğu, haksızlığı, adaletsizliği engellemek adına örnek nitelikte çalışmalar gerçekleştirdik. Her şeyden önce yeşille yapıyı kaynaştıran, modern ve sağlam binaları, ulaşım olanakları ve sosyal imkanlarıyla yaşanılabilir bir Fikirtepe hedefini ilan ettik. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2020 yılının Kasım ayında sizlerle el ele verdik ve kalıcı adımlarımızı attık. Devlet olarak Fikirtepe için elimizi taşın altına koyduk. Hakikaten eşine az rastlanır bir kararlılık ortaya koyduk, yüksek bir devlet-millet iradesini gösterdik. Ben TOKİ ve Emlak Konut tecrübesini yaşamış, bu kurumlarda uzmanlık, yöneticilik yapmış, hem Fikirtepe'nin hem Güngören'in hikayesini en iyi bilen kardeşlerinizden biriyim. Güngören Tozkoparan ve başka noktalarda da kentsel dönüşüm konusunda tereddütler vardı, endişeler vardı. Fakat bugün konutların dönüşümleri tamamlandı, vatandaşlarımız sıcak yuvalarında oturuyorlar. Tıpkı Güngören'de olduğu gibi Fikirtepe'de süreci şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Şunu samimiyetle söylemek isterim ki, kötü dönüşüm örneği olarak hafızalara kazınmış olan Fikirtepe'de, şu son 1 yıl içerisinde İstanbul'un en şeffaf ve katılımcı dönüşüm sürecini birlikte başlattık ve başarıyla sürdürüyoruz. Şu ana kadar tüm yapıların tahliye ve yıkımını tamamladık. Tüm adalarda ihaleleri yaptık, hepsinde inşa çalışmalarımıza başladık. Projemizin ilk etabı olan Yeni Fikirtepe Konutları-1'deki bin 134 yeni yuvamızı sizlere teslim ettik. Hamdolsun orada hayat başladı. İnşallah önümüzdeki yılın ortaları itibariyle ilk konutlarınıza etap etap kavuşacaksınız. 2 yılın sonunda da toplam 11 bin bağımsız bölümü tamamlayacağız ve evine yerleşmeyen tek bir vatandaşımız kalmayacak" dedi.

"Şu anda tüm bu alanlarda 140 bin konutumuzun dönüşümüne hızla devam ediyoruz"

Bakan Kurum konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Projemiz, Anadolu yakasının en prestijli projesi olacak. Camisi, okulu, kreşi, yeşil alanları, 1 kilometre yeşil koridoru, yaşam alanları, alışveriş mekanları ve ulaşım imkanlarıyla adeta yepyeni bir yaşam merkezi olacak. İstanbul'un kalbi Fikirtepe'de atacak. Sadece Fikirtepe'de değil, İstanbul'un 39 ilçesinde 100'e yakın noktada çalışıyoruz. Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Maltepe, Bağcılar, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Başakşehir, Beykoz, Sultanbeyli, Kartal, Esenler, Ataşehir, Beyoğlu Sütlüce, Okmeydanı ve Hacıhüsrev'de; İstanbul'un her yerinde on binlerce konutumuzu yeniledik. Şu anda tüm bu alanlarda 140 bin konutumuzun dönüşümüne hızla devam ediyoruz.

İstanbul'umuzda sağlıksız yapı stokunu bitirinceye kadar dönüşüm çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah hem Fikirtepe'de hem de diğer ilçelerimizde, mahallelerimizde projelerimiz tamamlandığında herkes çok kıymetli, çok değerli evlerine, yuvalarına kavuşacak. Söz veriyorum. Fikirtepeliler olarak geçmişte yaşadığınız tüm olumsuzlukları unutacaksınız. Kaybettiğiniz zamanı yeniden kazanacaksınız. Bu yeni cazibe merkezinde, hayatınıza mutlu, sağlıklı, güvenli bir şekilde devam edeceksiniz. Ben evlerine yerleşen vatandaşlarımıza mutluluk diliyorum. Bir kez daha Yeni Fikirtepe şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyor, Ramazanınızı tebrik ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaşanan sıkıntıların farkındayız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaşanan sıkıntıların farkındayız
Av. Kırıcı'dan avukatlık kanun teklifine tepki
Av. Kırıcı'dan avukatlık kanun teklifine tepki
Erdoğan: Bugünü anlamak ancak dünü iyi bilmekle mümkündür
Erdoğan: Bugünü anlamak ancak dünü iyi bilmekle mümkündür
TBMM'de sandalye sayısı 580'e inebilir
TBMM'de sandalye sayısı 580'e inebilir
'Fuarların bu yıl yeniden başlamasından memnuniyet duyuyorum'
'Fuarların bu yıl yeniden başlamasından memnuniyet duyuyorum'
Mahir Ünal: Bugün Türkiye bölgesinde bir küresel güç olarak anılıyor
Mahir Ünal: Bugün Türkiye bölgesinde bir küresel güç olarak anılıyor

Bu Habere Tepkiniz

Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu

Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu

Eşi özel sektörde çalışan memurların eş durumu tayininde primin ödendiği yer sorunu
MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi

MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ''Yetkili Sendika Belirleme Çalışmaları'' konulu yazıyı illere gönderdi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı

Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı

Toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, İtfaiye ve zabıta personeli ile Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek yardımı verilmesine imkan sağlayan düzenleme yürürlüğe girdi.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?

Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?

Milli Eğitim Bakanlığının 2022 yılında kaç öğretmen alacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamadı
Tarım Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alındı

Tarım Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Tarım ve Orman Bakanı Yardımcıları; Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Bu isimlerin yerine; Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.
Rektör yardımcısı veya dekana makam/hizmet aracı tahsisi yapılabilir mi?

Rektör yardımcısı veya dekana makam/hizmet aracı tahsisi yapılabilir mi?

Üniversitelerde Rektör dışında herhangi akademik veya idari bir göreve makam veya hizmet aracı tahsisi yapılamaz.
Sivil Savunma uzmanları disiplin yönetmeliği davasını kazandı

Sivil Savunma uzmanları disiplin yönetmeliği davasını kazandı

Sivil Savunma uzmanları disiplin amirlerinin il müdür yardımcıları şeklinde belirlenmesi yönündeki yönetmelik düzenlemesini iptal ettirdi.
Cumhurbaşkanlığı tüm birimleri uyardı: Nereye başvurulacağını söyleyin

Cumhurbaşkanlığı tüm birimleri uyardı: Nereye başvurulacağını söyleyin

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, idari işlemlerde dava açma yolları ve süresinin gösterilmesini istedi.
MEB, ödül yönergesinde değişiklik yaptı

MEB, ödül yönergesinde değişiklik yaptı

MEB ödül yönergesinde değişiklik yaptı. Yönergenin "Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi" başlıklı 13. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Üstün Başarı Belgesi alarak ödül almaya aday olan personelden sıralama listesinde kontenjan dışında kalanlar, sonraki yıllarda yeniden değerlendirmeye alınır." hükümleri, Yönergenin "Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar " başlıklı 11.madesi 1. fıkrasındaki; "ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" şartına aykırıdır.
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Mahkum 17.Bölüm Fragmanı

Mahkum 17.Bölüm Fragmanı

Mahkum 17.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 14 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30 itibariyle sizlerle.
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
İşte 10 kilo verdiren Ramazan diyeti

İşte 10 kilo verdiren Ramazan diyeti

Ramazan ayıyla birlikte kilo vermek istemeyen birçok kişi tarafından diyete uygun beslenme merak ediliyor. Ramazan Ayın'da Ender Saraç'ın tavsiye ettiği diyet listesi ile 10 kilo vererek sağlıklı bir vücuda sahip olabilirsiniz. Peki, oruçluyken diyet nasıl yapılır, kaç kilo verilir?