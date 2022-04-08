Sultangazi'de terk edilmiş bir bebek daha bulundu
İstanbul'dan sokağa bırakılmış başka bir bebek haberi daha geldi. Bebeği terk eden anneannesi ve dedesi tutuklandı.
Kaynak : NTV
Eklenme : 08 Nisan 2022 22:44
Annesi tarafından terk edilen Nisa bebeğin yaşam mücadelesi devam ederken İstanbul'dan sokağa bırakılmış başka bir bebek haberi daha geldi.
Donmak üzereyken bulunan bebek hastaneye kaldırıldı.
Bebeği terk eden anneannesi ve dedesi tutuklandı.
Anne ve bebeği koruma altına alındı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız