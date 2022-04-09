9 Nisan 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
9 Nisan 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Strateji ve Bütçe Başkanlığı
- Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Faruk CİRİT,
- Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Murat DELİÇAY,
- Bütçe Genel Müdür Yardımcılığına Ali RENÇBER,
- Bütçe Genel Müdür Yardımcılığına Ömer Nuri TÜRKŞEN,
- Bütçe Genel Müdür Yardımcılığına Halil İbrahim KURDOĞLU,
- İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk KOÇ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih BAŞPARMAK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kemal Çağatay İMİRGİ görevden alındı
YERİNE
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne Serhat KOKSAL atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı;
- Antalya Defterdarı Yusuf ATILGAN,
- Bartın Defterdarı Muhammed Osman ŞENER,
- Denizli Defterdarı Ali SORMAZ,
- Ordu Defterdarı Kemalettin IŞIK,
- Gaziantep Defterdarı Metin TAMKOÇ,
görevden alınmış,
- Adana Defterdarlığına, Aksaray Defterdarı Uğur ARSLAN,
- Adıyaman Defterdarlığına Mustafa ERDEM,
- Afyonkarahisar Defterdarlığına, Hakkari Defterdarı Mehmet AR,
- Ağrı Defterdarlığına, Yozgat Defterdarı Erdoğan YILDIRANER,
- Aksaray Defterdarlığına, Amasya Defterdarı Kaya KURŞUN,
~ Amasya Defterdarlığına Cemal İŞÇİ,
- Ankara Defterdarlığına Cuma ORULLUOĞLU,
- Antalya Defterdarlığına, Mersin Defterdarı Hatice İŞCEN ERCOŞMAN,
- Ardahan Defterdarlığına Osman AKDEMİR,
- Artvin Defterdarlığına Taner ALABAY,
- Aydın Defterdarlığına, Muğla Defterdarı Veysel SEZGİN,
- Balıkesir Defterdarlığına, Giresun Defterdarı Musa KOÇULU,
- Bartın Defterdarlığına Mecit ÖZDEMİR,
- Batman Defterdarlığına Muhammet Ali ŞENOL,
~ Bayburt Defterdarlığına Hakan AKPINAR,
- Bilecik Defterdarlığına, Düzce Defterdarı Ali AYKAŞ,
- Bingöl Defterdarlığına Mehmet AY,
- Bitlis Defterdarlığına Muhlis ÖZTÜRK,
- Bolu Defterdarlığına Haşan ÇELİK,
- Burdur Defterdarlığına, Sinop Defterdarı Naci GÜNAYDIN,
- Bursa Defterdarlığına, Ağrı Defterdarı Mehmet TURAL,
- Çanakkale Defterdarlığına, Ardahan Defterdarı Doğan ADIGÜZEL,
- Denizli Defterdarlığına, Burdur Defterdarı Sedat AYYILD1Z,
- Diyarbakır Defterdarlığına, Gümüşhane Defterdarı Turan KEMER,
- Düzce Defterdarlığına, Bitlis Defterdarı Ferit ÖZÇELİK,
- Edime Defterdarlığına, Erzincan Defterdarı Hüseyin SAVAN,
- Elazığ Defterdarlığına Serdar ESEN,
- Erzurum Defterdarlığına Mehmet AKKAYA,
- Erzincan Defterdarlığına Kemalettin ÇETİN,
- Eskişehir Defterdarlığına, Bolu Defterdarı Zekai DEDE,
- Gaziantep Defterdarlığına, Kırklareli Defterdarı Mehmet DURUSOY,
- Giresun Defterdarlığına, Bingöl Defterdarı Mesut AKBULUT,
- Gümüşhane Defterdarlığına Vedat AKILLI,
- Hakkari Defterdarlığına Ramazan ÖZDEMlR,
- Hatay Defterdarlığına Salih GÖKAL,
- İsparta Defterdarlığına, Karabük Defterdarı Osman KOÇAŞ,
- İstanbul Defterdarlığına, Tekirdağ Defterdarı Mehmet MALANLI,
- İzmir Defterdarlığına, Manisa Defterdarı Şenol GEZER,
" Kahramanmaraş Defterdarlığına Ahmet DEMİRB AG,
- Karaman Defterdarlığına, Bayburt Defterdarı Yüksel ERTEKİN,
- Karabük Defterdarlığına, İsparta Defterdarı Nazım KAYA,
- Kars Defterdarlığına Bilgehan ALIM,
- Kastamonu Defterdarlığına, Tokat Defterdarı Musa AVCU,
- Kayseri Defterdarlığına, Kahramanmaraş Defterdarı Mehmet ÇOBAN,
- Kırıkkale Defterdarlığına Yaşar DERİNKUYU,
- Kırklareli Defterdarlığına Satılmış Cem ÖKSÜZ,
- Kırşehir Defterdarlığına Mustafa KURT,
- Kilis Defterdarlığına Veysel UÇUR,
- Kocaeli Defterdarlığına Zekeriya KELEŞ,
- Konya Defterdarlığına, Malatya Defterdarı Ali YILDIRIM,
- Kütahya Defterdarlığına, Muş Defterdarı Mustafa BAKIR,
- Malatya Defterdarlığına, Erzurum Defterdarı Fahrettin PALAOGLU,
- Manisa Defterdarlığına, Kütahya Defterdarı Ömer Faruk ÖNEL,
- Mardin Defterdarlığına Müslüm ESER,
- Mersin Defterdarlığına, Sivas Defterdarı Mustafa YUMUŞAK,
- Muğla Defterdarlığına, Tunceli Defterdarı Tahir BAYINDIR,
- Muş Defterdarlığına Erhan ÇOLAK,
- Nevşehir Defterdarlığına Mutlu ŞAHİN,
- Niğde Defterdarlığına Aytül ALAN,
- Ordu Defterdarlığına, Kırıkkale Defterdarı İbrahim BAYRAKTAR, - Osmaniye Defterdarlığına, Batman Defterdarı Ali Osman BİLGİLİ, - Sakarya Defterdarlığına, Kocaeli Defterdarı Dursun Ali ÖZEL, - Samsun Defterdarlığına, Nevşehir Defterdarı Orhan TAŞ,
- Siirt Defterdarlığına Mustafa Yılmaz ŞİMŞEK,
- Sinop Defterdarlığına Mustafa KARADENİZ,
- Sivas Defterdarlığına, Balıkesir Defterdarı İzzet PATAN,
- Şanlıurfa Defterdarlığına Haşan GÜMÜŞ,
- Tekirdağ Defterdarlığına Özkan COŞAR,
- Trabzon Defterdarlığına, Samsun Defterdarı Hanifı ERASLAN,
- Tunceli Defterdarlığına Hüsna YILDIZ,
- Tokat Defterdarlığına Aliaddin KARPINAR,
" Uşak Defterdarlığına, Kastamonu Defterdarı İhsan MİNTAŞ,
- Yalova Defterdarlığına, Kırşehir Defterdarı Yusuf BALCI,
- Yozgat Defterdarlığına Yüksel ENOGLU,
- Zonguldak Defterdarlığına Hülya YELİMLİEŞ, atanmıştır.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Başkan Yardımcısı Bekir Emre HAYKIR atanmıştır.
Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Rehberlik
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa Kemal ARAN atanmıştır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kahramanmaraş İ1 Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kadir UYSAL atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Halil İbrahim TONGUR görevden alındı
YERİNE
Başkan Yardımcılığına Haluk YILMAZ atanmıştır.
Ticaret Bakanlığı
- Ticaret Başmüfettişliklerine, Ticaret Müfettişleri Veysel MADEN, Deniz Okan SAVAŞ, Serkan GÖKTAŞ, Vedat ERKOYUNCU, Bengü GÜVERCİN, Emre DAĞISTANLIOĞLU, Mehmet Emre NAR, Recep CEYHAN, Sami Cankat SEZGİN, Ufuk ORUÇOGLU, Mehmet Şahan ANIN, Muhammed Abdullah SAFA ve Fatih MASATLI,
- Ticaret Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Muratcan GÜNEY, Mustafa Ersin AYDIN, Erhan ERBİL, Halil KÖMÜRCÜ, Yusuf UDUN, Güven DEMİR, Mehmet Devran ARANIR, Fatih KARTAL, Mustafa Kemal YILMAZ, Arzu BAYDERE AYDIN ve Yasin ATALAY,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
8 Nisan 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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