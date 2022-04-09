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Hava sıcaklığı doğu bölgelerinde artacak - Haritalı

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Nisan 2022 07:00
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Hava sıcaklığı doğu bölgelerinde artacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Trabzon, Rize, Artvin ile Pazar günü sabah saatlerinde Karaman, Mersin ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Gazipaşa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu ile iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, zamanla batı bölgelerde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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